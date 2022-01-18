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【防疫基金】 防疫基金撥出5.7億支援旅遊業 注資3億延續綠色生活本地遊鼓勵計劃

理財智慧 08:05 2022/01/18

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第五波疫情來勢洶洶，政府收緊多項社交距離措施，多個行業受重挫，其中對旅遊業而言打擊尤其大。商務及經濟發展局表示，防疫抗疫基金撥出約5.7億元向旅遊業提供第六輪支援，包括為旅遊業界和從業員提供一次過現金津貼，並注資延續綠色生活本地遊鼓勵計劃。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

 計及新一輪支援，政府在過去兩年先後為旅遊業界提供的各項針對性支援累計涉及34.2億元的承擔額。

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【職場熱話】黑人憎同事突轉性 贈送盆栽當聖誕禮物 結果人人中伏 竟被揭與風水陣有關，詳見【下一頁

所有符合上一輪旅遊業額外支援計劃資格，並獲發特殊額外津貼的人士，無須重新提出申請，旅遊事務署今日以手機短信通知合資格人士有關發放現金津貼的安排，津貼會於農曆新年前發放。

【訪客人數】2021年全年訪港旅客人數約9.1萬人次　大跌97.4%，詳見【下一頁

當局指，新一輪一次過現金津貼涉及約2.7億元，受惠者包括旅行代理商、旅行代理商職員及主業為持證導遊或領隊的自由作業者，以及接載旅客為主的旅遊服務巴士司機。

此外，政府會注資三億元延續原運作至3月底的綠色生活本地遊鼓勵計劃，繼續鼓勵業界在跨境旅遊未恢復期間開發更多具特色的本地遊路線，為從業員提供工作機會，並協助提升景點及配套、從業員服務等水平。

【防疫基金】餐飲業界即日起可申請防疫基金 政府預計可惠及逾17,600間餐廳，詳見【下一頁

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記者: 陳詠妍

防疫抗疫基金 疫情 經濟 綠色生活 商務及經濟發展局

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