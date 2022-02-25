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【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila據報獲批上市　擬籌逾23億　發起人為招銀國際

新股IPO 15:50 2022/02/25

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【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila遞上市申請　發起人為招銀國際

本港迎來首隻特殊目的收購公司（SPAC）申請上市！由招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的SPAC──Aquila Acquisition於今年1月中旬向聯交所遞交主板上市申請，為香港首例。Aquila Acquisition聯席保薦人為招銀國際和摩根士丹利。據外電引述消息指，Aquila Acquisition於周四（24日）已獲聯交所批准上市，並計劃籌集約3億美元（約23.42億港元）。

聯交所將SPAC納入市調機制　5月起冷靜期擴至ETP【下一頁】

據Aquila初步招股文件顯示，Aquila計劃重點關注亞洲特別是中國的「新經濟」行業（如綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業）內有科技賦能的公司。Aquila Acquisition預期，併購交易完成前的主要流動資金需求，將包括用作與發售有關的開支、用作一般營運資金，及與SPAC併購交易有關的開支。

Aquila將發行A類股份及上市權證。招銀國際資產管理及AAC Mgmt Holding分別持有CMBI AM Acquisition Holding的90%及10%已發行股份，而CMBI AM Acquisition Holding持有所有已發行B類股份。

散戶不能買賣

據初步招股書，證券發售及買賣須僅限於專業投資者，為確保發售證券不會向散戶出售或交易，A類股份上市，按照每股10元發行價計，A類股份的每手買賣單位不得少於構成最低每手買賣單位100萬元的股份數目。

春華資本及農銀國際擬籌組SPAC並在港上市　集資數億美元【下一頁】

Aquila的執行董事有3人，分別是擔任首席執行官兼主席的蔣榕烽，他本身是招銀國際董事總經理、招銀國際資產管理部主管及招銀國際投資委員會主要成員；首席財務官凌堯則是招銀國際的董事總經理兼招銀國際資產管理業務的投資者關係主管；首席運營官樂迪則是招銀國際副總裁，負責招銀國際境外基金的項目投資。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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港股 特殊目的收購公司（SPAC） 香港 IPO 新經濟
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