  • 16°C
香港時間 : 2022118日 (二) 07:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】中國上季GDP增4%勝預期　港股續整固？

股市 06:45 2022/01/18

分享：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

中國上季經濟增長勝預期，加上中央口風已轉向，市場預期今年為政策寬鬆年，憧憬更多刺激措施落地，借勢改善投資氣氛。但法巴提醒，港股整固期或先要持續至農曆新年後，華夏基金則指，港股的拐點已經出現，大市將震盪向上，美國加息或為市場帶來短暫衝擊，這卻是加倉的好機會。

重點新聞：

1）【中國經濟】中國第四季GDP增長放緩至4%　2021年全年增長8.1%

2）【2022展望】華夏基金：港股拐點已出現　科技股及生科股將迎來估值修復機會

3）【2022展望】法巴薦五大投資主題　港股或農曆新年後脫整固期

4）【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億

5）【恒大3333】恒大轉讓兩間公司股權 五礦信托接盤：推動項目正常化是最優解決方案

6）【澳門續牌】一文看清投行分析濠賭法案　富瑞升銀娛評級、瑞銀提一隱憂（不斷更新）

7）【互聯網監管】百度、美團十多科企「互聯互通」合作 新春起開放百億流量、阿里騰訊缺席

8）【iBond 2021】專家料今年通脹升2.1% iBond派息或逾兩厘

9）【酒店股】嘉道理家族擬斥26億元增持大酒店12.45%股權　溢價逾9成、股價曾升近三成

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
2022/01/17
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】中國信達突退出螞蟻消費金融股權認購　中概股急挫　高盛料內房違約率達19%
2022/01/14
【開市9點半】中國信達突退出螞蟻消費金融股權認購　中概股急挫　高盛料內房違約率達19%
【開市9點半】中石油預計2021年賺超過900億人幣　融創、希碼趁升市配股共集45億
2022/01/13
【開市9點半】中石油預計2021年賺超過900億人幣　融創、希碼趁升市配股共集45億
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
2022/01/12
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
【開市9點半】高盛料美國全年加息4次　滙豐升逾3%創22個月高
2022/01/11
【開市9點半】高盛料美國全年加息4次　滙豐升逾3%創22個月高
港股 農曆新年 加息 GDP

上一篇文章

【ET開市直擊】半導體股有起色　精選真正受惠股（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款