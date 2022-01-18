【開市9點半】中國上季GDP增4%勝預期　港股續整固？

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中國上季經濟增長勝預期，加上中央口風已轉向，市場預期今年為政策寬鬆年，憧憬更多刺激措施落地，借勢改善投資氣氛。但法巴提醒，港股整固期或先要持續至農曆新年後，華夏基金則指，港股的拐點已經出現，大市將震盪向上，美國加息或為市場帶來短暫衝擊，這卻是加倉的好機會。

重點新聞：

1）【中國經濟】中國第四季GDP增長放緩至4% 2021年全年增長8.1%

2）【2022展望】華夏基金：港股拐點已出現 科技股及生科股將迎來估值修復機會

3）【2022展望】法巴薦五大投資主題 港股或農曆新年後脫整固期

4）【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓 作價15億

5）【恒大3333】恒大轉讓兩間公司股權 五礦信托接盤：推動項目正常化是最優解決方案

6）【澳門續牌】一文看清投行分析濠賭法案 富瑞升銀娛評級、瑞銀提一隱憂（不斷更新）

7）【互聯網監管】百度、美團十多科企「互聯互通」合作 新春起開放百億流量、阿里騰訊缺席

8）【iBond 2021】專家料今年通脹升2.1% iBond派息或逾兩厘

9）【酒店股】嘉道理家族擬斥26億元增持大酒店12.45%股權 溢價逾9成、股價曾升近三成