▲ 【醫美股】醫思健康2高層上周場內增持 涉資約540萬元

醫思健康 （02138） 宣布，集團2名高層先後在場內增持。其中，集團主席兼行政總裁鄧志輝上周五（14日）斥資近500萬元，在場內以每股平均9.1943元增持54.3萬股。完成交易後，鄧志輝持有醫思健康61.17%股權。

醫思健康今日收報9.22元，升0.66%，成交919.7萬元。以最新收市價計，鄧志輝最新增持的股份帳面升值近1.4萬元。

此外，集團首席數碼官黃志昌則在上周四（13日）以每股平均9.725元購入4萬股，涉資約38.9萬元。

鄧志輝表示，集團2022財年第3季度（即2021年10-月至12月）的銷售表現創新高，錄得不少於8.8億元的整體銷售額，同比上升逾40%。

他續指，集團早前公佈的進匯醫務中心及庇利積臣牙科醫務收購事項均已完成。展望未來，管理層對集團業務的長遠向好發展態勢維持信心，將會持續加強資訊科技，品牌和服務的投入以進行大健康市場的整合。

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