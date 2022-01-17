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【2022展望】華夏基金：港股拐點已出現　科技股及生科股將迎來估值修復機會

股市 21:30 2022/01/17

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【2022展望】華夏基金：港股拐點已出現　科技股及生科股將迎來估值修復機會

港股去年表現欠佳，華夏基金（香港）研究部主管張鈞表示，港股的拐點已經出現，大市將震盪向上，美國加息或為市場帶來短暫衝擊，這卻是加倉的好機會，當中偏好能源、銀行、保險、電訊服務、運輸等穩增長板塊，互聯網股及生物科技股也有選股性的機會。

他稱，去年科技股調整幅度已較大，今年將出現估值修復的機會，同時生科股料於今年見底，隨創新藥推出，投資機會更大。

法巴薦五大投資主題　港股或農曆新年後脫整固期【下一頁】

「醫藥產業於2018年熊市時調整48%，2021年調整45%，所以目前已調整到位，隨老齡化的成長，醫藥投資愈來愈高，加上中國企業拓展全球，都對相關股份帶來支持。」

張鈞指，港股今年有3大風險點，分別是中美關係、疫情及加息。（1）中美關係去年大方向是改善，但某些地域及行業監管帶來的投資情緒會有影響，要持續關注；（2）變種病毒Omicron的致命性低，不會造成經濟大面積停頓，但傳染性高於其他變種，礙於傳染度較大，對醫院造成極大壓力，因此要留意各國的防疫措施；（3）加息令全球流動性資本下降，市場短期較難受，但對港股帶來的波動反而是投資機會。

工銀國際給予恒指目標最高26000【下一頁】

A股方面，華夏基金（香港）投資經理景然指，選股時除留意流動性及經濟環境，政策周期及產業周期也相當重要，今年是換屆年，怎樣把經濟預期穩定是重中之重，預期今年財政及貨幣政策均偏寬鬆，而從穩增長的背景下，看好新經濟及新基建根板塊，當中尤其看好高端製造及科技相關行業。

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港股 華夏基金 生物科技股 中美關係 加息 新經濟 中國 A股

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