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【騰訊700】創夢天地：與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權合作合同　豐富IP儲備

股市 21:09 2022/01/17

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【騰訊700】創夢天地：與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權合作合同　豐富IP儲備

創夢天地 （01119） 公告，子公司深圳市創夢天地將與騰訊 （00700） 旗下深圳市騰訊計算機公司，重續及修訂持續關連交易，當中包括重續及修訂2021年知識產權合作框架協議，並訂立PUPU ALIENS形象授權合作合同。創夢天地表示，公司與騰訊將不時在知識產權方向展開合作。

騰訊遊戲指新春寒假未成年人可連玩7日【下一頁】

根據合作合同，騰訊科技授權許可創夢天地使用PUPU ALIENS形象的美術素材，由騰訊科技負責設計，創夢天地負責製作、推廣和銷售與PUPU ALIENS形象相關的授權產品，相關產品類別可涵蓋全品類產品，銷售渠道包括中國大陸地區的實體門店、網絡電商及直播等全渠道。

創夢天地預期，與騰訊合作，可利用雙方資源及產品的競爭優勢，助力集團深耕潮玩市場，豐富IP儲備，拓寬潮玩品類及銷售渠道，提升線下業務的市場知名度和佔有率，同時提升品牌價值，增加用戶對「一起玩」的品牌忠誠度，逐步壯大以優質IP為核心的潮玩新業態。

相關文章：【互聯網監管】百度、美團十多科企「互聯互通」合作 新春起開放百億流量、阿里騰訊缺席

相關文章：【配股潮】創夢天地擬折讓逾9%配售新股　騰訊持股被攤薄

 

港股 騰訊控股（00700） 產品 創夢天地（01119） 設計 騰訊

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