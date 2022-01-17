【新股IPO】內地化妝品企業上美集團申請來港上市 預計集資數億美元

內地化妝品企業上美集團申請來港上市，並已聘任摩通、中金和中信証券為聯席保薦人；稍早前有指上美集團計劃集資數億美元。根據上美集團初步招股文件顯示，上美集團旗下主要有3個國產品牌，包括韓束、一葉子及紅色小象，於往績記錄期間，分別合共貢獻總收益86.6%、91.8%及91.1%。另有籌備中的品牌有三個，預計2022年推出，分別是安敏優 、一頁及山田耕作。

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此外，上美去年首九個月收入按年增加12.7%至25.96億元人民幣，毛利按年增加13.7%至16.92億元人民幣，經調整利潤按年增加45.3%至2.84億元人民幣。

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記者：張以正