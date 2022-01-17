【飛行安全】FedEx為防空中襲擊 申請在部分貨機加裝反飛彈系統

聯邦快遞（美：FDX）上周五向美國聯邦航空總署（FAA）發出申請，要求獲得在空中巴士A321-200貨機上安裝紅外線雷射反飛彈系統的批准，以躲避來自空中的飛彈襲擊。據了解聯邦快遞早於2019年10月已首次遞交申請，但該公司尚未擁有同類貨機。《聯邦紀事》會於本周二（1月18日）公之於眾，美國聯邦航空總署將會有45天時間聽取公眾意見。

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聯邦快遞在申請文件中指出，近年來國際發生民航機遭便攜式防空導彈（MANPADS）的攻擊事件，這導致「幾家公司在民航機上設計和改進雷射反飛彈防禦系統，以免遭到熱追蹤飛彈襲擊」。聯邦航空總署在文件中指出，「聯邦快遞的飛彈防禦系統，將紅外線雷射能量導向來襲的飛彈，以中斷飛彈對飛機熱能的追蹤。」聯邦航空總署在談及批准條件時，聯邦快遞需確保避免地面的操作意外，包括在維修保養期間。

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當商用飛機經過有危險的爭議地區時，聯邦航空總署通過都是要求飛機繞開爭議地區以保安全。假如今次聯邦快遞申請成功，意味著聯邦快遞的飛機將可維持在爭議地區上空飛行。

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責任編輯：嚴浩文