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【轉數快】轉數快同MIRROR都關事？　金管局：大家有共通點！

20:32 2022/01/17

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轉數快同MIRROR都關事？　金管局：大家Fans都越來越多

疫情下電子服務日趨盛行，連帶支援全天候跨行轉賬系統「轉數快」（FPS）的用量都幾何級上升。最近，金管局就特別製作一條短片宣傳「轉數快」，仲將「轉數快」與人氣男團MIRROR相比，到底兩者有咩共通點？

PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品【下一頁】

原來，2018年9月推出的「轉數快」，與MIRROR一樣轉眼就「出道」三年幾。金管局更指，「轉數快」與MIRROR之所以相似，就是兩者的「Fans base（粉絲）」都愈來愈多。唔講唔知，「轉數快」至今已累計錄得接近1,000萬個登記！

「轉數快」登記量及用量直線上升，今年的農曆新年再在疫情下度過，在電子利是的帶動下，「轉數快」用量更加有增無減。

講返金管局最新的「轉數快」網上短片，就邀請到演員白只、「倫爺」楊偉倫及「娟姐」練美娟演出，以風趣貼地的演繹，重新解讀「FPS」的簡稱—即「Fast、Pass、Save」，並透過短片醒大家「唔講經、簡而精」、「難做易做都搵人做」、「兩件事同事時」三招，等大家在職場、日常生活都做個時間管理大師。

【短片連結】：即睇《時間管理教室》

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