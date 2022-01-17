【新股IPO】德盈2250首日掛牌升17% 一手帳面賺340元

本地品牌「B.Duck」母公司德盈控股（02250）首日掛牌，股價較招股價2.05元高開27%，報2.6元，最高曾見2.77元，後市回落，收市報2.39元，升16.6%；全日成交9,821萬股，涉資2.47億元；以每手1000股計，一手帳面賺340元。

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德盈控股是次上市共發售1.2億股，其中10%公開發售獲6.3倍超購，一手中籤率為30%，同時以招股下限2.05元定價，其招股範圍介乎2.05至3.45元。集資所得主要用於提升知識產權角色的品牌形象及知名度、建立公司「粉絲平台」，以及加強公司的新經濟線上銷售渠道等。

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記者：張以正