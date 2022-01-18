【期間限定】Flash Coffee聯乘么鳳士多　推山楂咖啡等4款特飲

▲ 么鳳士多聯乘Flash Coffee， 以經典涼果話梅、陳皮及山楂作為食材，限時推出4款賀年特飲。（Flash Coffee提供圖片）

農曆新年將至，不少品牌亦捉緊節目商機，推出期間限定產品。咖啡連鎖店Flash Coffee攻港後的首個農曆新年，與零食老字號么鳳士多合作，限時推出4款賀年特飲。

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屹立香港60多年的么鳳士多聯乘Flash Coffee， 以經典涼果話梅、陳皮及山楂作為食材，限時推出4款賀年特飲， 咖啡及茶飲各有兩款。限定特飲包括么鳳話梅檸檬梳打（凍）、么鳳陳皮荔枝茶（凍）、么鳳山楂黑咖啡（凍或熱），以及么鳳原粒話梅國寶茶（熱），即日起在全線Flash Coffee發售 。

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由即日至2月4日，Flash Coffee亦應節推出自家設計的「八虎報喜」利是封套裝，一套8個款式各異，均以虎年為靈感，配上幽默的「食字」金句及可愛的老虎仔插圖定能令你會心微笑。 利是封套裝只限於Flash Coffee手機應用程式發售，定價為38元；而顧客凡於應用程式平台購買3杯或以上飲品，即可免費獲贈利是封套裝一份。

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責任編輯：葉泳珊

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