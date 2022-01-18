【花市取消】商場及家居銷售商助擺賣　花農花店稱幫助有限

▲ 政府因疫情中止年宵花市，有商場及家居銷售商表示會提供場地協助，惟花農及花店表示幫助有限。（資料圖片）

政府因疫情中止年宵花市，勢令花農及年宵檔主損失慘重，有商場及家居銷售商表示會提供場地，供市民購買年花，惟花農及花店表示幫助有限。

【花市取消】市民花墟撲花過年 元朗花場人流增

政府取消全港15個農曆年宵及新春市場，令花農及檔主大失預算，有商場及家居銷售商表示，會提供場地，供市民購買年花及應節賀年禮品所需，例如：新鴻基地產旗下五大商場開設1萬平方呎「新春快閃店」、實惠（Pricerite）邀請受影響花農，於指定分店擺賣年花。領展商場回覆，表示舉辦新春主題展銷將彈性增設約一成攤位。

千葉園有限公司董事長楊小龍表示，本地花農每年傾注大量心血和資金準備農曆年，他的部分品種花苗更要早近２年便要準備，甚至需要從外地培植發芽後，再運回香港生長成本甚大，如無法賣出相對主力入口品種的花市檔主，損失將更大，政府提出的微薄補償金額並不足夠。雖然有網店主動聯絡他銷售，但人手不足應付，只可依賴專頁網上宣傳。

格蘭花店負責人陳小姐表示，花店的影響相對較輕，以往滿足批發定單後再去年宵擺檔，現在沒有年宵，就要解決花卉的冷氣存倉問題，可能割價求售，並和網購平台合作。對商場及家品店協助提供位置售賣年花，她認為未必有用，因地點人流不及年宵市場集中，舉例即使能免租金仍要支付物流及人工成本，檔主生意額或不似預期。又指禁花市措施令市民集中在花墟，防疫挑戰更大。

【花市取消】與受影響花農同心同行 實惠邀花農於分店擺賣年花

責任編輯：王浩賢