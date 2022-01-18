【ET開市直擊】半導體股有起色　精選真正受惠股（附time code）

港股上日跌逾150點，恒指收報24218點，人行下調MLF放水減息，對港股影響有多大？美股步入業績期，半導體股有起色，富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《ET開市直擊》為你嚴選真正受惠股。

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00：57 - 港股今日焦點速覽

01：39 - 外圍市況速覽

03：32 - 美國通脹高企預期加息多次 美股大市走勢預期？

08：40 - 台積電（TSM.US）130美元可買入？

13：51 - 半導體美股分析：艾司摩爾（ASML.US）、應用材料（AMAT.US）、輝達（NVDA.US）

17：16 - ETF推介：安碩MS台灣 （03074）

19：51 - 港股上日市況速覽+北水盤路

20：47 - 港股開市前市況速報

21：27 - 內地減MLF即減息怎解讀？港股今年可睇好？

24：29 - 內地放水港股仍跌 環球看好內地市場港股可受惠？

25：00 - 科技宜炒波幅不宜炒大升

26：29 - 內銀股可留意郵儲銀行 （01658）

27：51 - 金融股宜睇短期

30：05 - 港股早段市況速報

30：20 - ET個股推介：中移動 （00941）

33：42 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 41.15元買入怎操作？

37：27 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 235元買入阻力位在哪？

40：40 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 167元買入中綫3個月值得持有？

43：25 - 觀眾問股：收息股點揀？GX恒生高股息增長 （03110） vs 香港電訊 （06823）

46：56 - 觀眾問股：高通（QCOM.US）vs NVIDIA（NVDA.US）

50：37 - 個股分析：美光（MU.US）

52：36 - 觀眾問股：福特（F.US）估值低未有貨甚麼價位可買入？

55：09 - 觀眾問股：港美車股是今年必選？

58：37 - 觀眾問股：納指今年走勢繼續睇好？Invesco納斯達克100指數ETF（QQQ.US）甚麼價位買入？

1：02：16 - 恒指早段市況速覽

1：02：28 - 消息股：華潤電力 （00836） 、中國太平 （00966） 、中國能源建設 （03996） 、361度 （01361）

1：03：25 - 財經日誌提提你

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