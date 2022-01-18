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【人工智能】日企推AI虛擬保安系統　取代傳統人力補不足

科技 12:30 2022/01/18

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日本保安公司SECOM洞悉市場缺口，決定與多間科研企業合作，打造以3D影像呈現的虛擬保安系統。（SECOM影片截圖）

勞動力短缺是各國現時所面對的問題之一，日本保安公司SECOM洞悉市場缺口，決定與多間科研企業合作，打造以3D影像呈現的虛擬保安系統。除了透過人工智能（AI）保安系統緩解人手不足的問題，更可以透過攝影鏡頭、各類感測元件識別出入口人流狀況，提供資訊回覆、協助指引等需求等。

【智能解鎖】蘋果CarKey將成潮流？現代、Genesis擬今夏起支援數碼車匙

據台媒Cool3c報道，SECOM表示AI虛擬保安系統分別由玻璃製造公司AGC、網路公司DeNA、以及電信商NTT DoCoMo攜手合作，並以「SECOM DESIGN FACTORY」作為品牌名稱推出該設備。據悉，SECOM於2019年提出初步設計後，便反覆為AI虛擬保安進行測試。

AI虛擬保安採用寬90厘米、深100厘米與高190厘米形式設計。在一般運作過程中，AI虛擬保安將透過攝影鏡頭及各類感測零件，感測出入口的人流情況以及異常情況。另外，訪客也可以與AI虛擬保安進行對話互動，藉此提供資訊回覆、協助指引等需求。

而發生緊急狀況時，系統也會快速通報，讓真實警備人員接手處理。同時，AI保安系統也會透過雲端與其他保安系統連動，在發生緊急事故如地震時，該設備能自動判斷最佳逃生路線，協助訪客快速疏散。

收費方面，虛擬保安將以月租形式提供服務，現時一部設備的每月租用費用為35萬日圓（約25,854港元）、兩部則是65萬日圓（約44,228港元）、三部則為95萬日圓（約64,636港元）。

【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港

【AI芯片】內存、數據計算合二為一　三星研世上首款MRAM內存內計算芯片

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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