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【長和系】屈臣氏2月在港推VR Get Active Park虛擬遊樂場　可賺取電子印花及兌換獎賞

Hot Talk 19:37 2022/01/17

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【長和系】屈臣氏2月在港推VR Get Active Park虛擬遊樂場　可賺取電子印花及兌換獎賞

為鼓勵顧客在家防疫期間實踐健康生活，長和 （00001） 旗下屈臣氏VR Get Active Park虛擬遊樂場將於下月在香港登場。在屈臣氏VR Get Active Park虛擬遊樂場設有遊戲區、運動場、屈臣氏商店和獎賞站，顧客可以散步、玩健身遊戲、或跟著虛擬教練進行訓練，顧客也可以使用BMI、卡路里消耗和活動量計算器等健康工具來監察自己的健康狀況，賺取電子印花以及兌換獎賞。

邀香港奧運代表陳仲泓和譚凱琳拍攝伸展運動短片

屈臣氏VR Get Active Park在每個市場都在其虛擬遊樂場加入本地元素，以迎合當地顧客的需求，而香港屈臣氏將邀請香港奧運代表陳仲泓和譚凱琳拍攝伸展運動短片，短片會在屈臣氏VR Get Active Park 和屈臣氏社交媒體上發佈，與顧客互動。

新加坡屈臣氏推兩小時免費送貨服務【下一頁】

研究發現，在疫情期間全球31%人口體重上升，23%運動量減少。屈臣氏集團 （亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，世界衛生組織建議成年人每周至少進行150分鐘運動，以增強免疫力並保持健康，但疫情期間全球近四分之一人的運動量大幅減少，而屈臣氏VR Get Active Park運用科技提供一個創新的遊樂空間，玩樂之餘還可以強身健體。

屈臣氏VR Get Active Park也提供了一個平台，讓顧客找尋保健產品。疫情期間，屈臣氏在亞洲的保健產品的電子商貿銷售額同比增加超過60%，可見顧客對保健產品的需求大增，而虛擬遊樂場正好為他們介紹不同的健康產品。

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