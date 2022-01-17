  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】新加坡限制加密幣交易服務提供商　向公眾推廣

股樓投資 19:56 2022/01/17

分享：

據《路透社》報道，新加坡金融管理局（MAS）周一發布指引，限制加密貨幣交易服務提供商向公眾推廣其服務，目的是為了保護散戶投資者免受潛在風險影響。 

新加坡當局表示，數字支付代幣（DPT）或加密貨幣的交易風險很高，會有劇烈的投機性波動，不適合公眾。新的指引指，公司不應在新加坡公共場所或通過第三方，如社交媒體KOL，從事DPT服務的營銷或廣告活動，以向公眾推廣DPT服務。這些企業只能在自己網站、移動應用程式或官方社交媒體賬戶上進行營銷或廣告宣傳。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

新加坡金融管理局聲明表示，MAS強烈鼓勵區塊鏈技術的發展和加密代幣在增值用例中的創新應用，但加密貨幣的交易風險很高，不適合普通大眾。因此，DPT服務提供商不應該以淡化DPT交易高風險的方式來描述DPT交易，也不應該進行面向普通大眾的營銷活動。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

虛擬貨幣 新加坡

上一篇文章

【2022年部署】招銀國際予恒指今年目標28400點 選出14隻行業首選股

下一篇文章

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款