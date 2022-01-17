【加密貨幣】新加坡限制加密幣交易服務提供商　向公眾推廣

據《路透社》報道，新加坡金融管理局（MAS）周一發布指引，限制加密貨幣交易服務提供商向公眾推廣其服務，目的是為了保護散戶投資者免受潛在風險影響。

新加坡當局表示，數字支付代幣（DPT）或加密貨幣的交易風險很高，會有劇烈的投機性波動，不適合公眾。新的指引指，公司不應在新加坡公共場所或通過第三方，如社交媒體KOL，從事DPT服務的營銷或廣告活動，以向公眾推廣DPT服務。這些企業只能在自己網站、移動應用程式或官方社交媒體賬戶上進行營銷或廣告宣傳。

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新加坡金融管理局聲明表示，MAS強烈鼓勵區塊鏈技術的發展和加密代幣在增值用例中的創新應用，但加密貨幣的交易風險很高，不適合普通大眾。因此，DPT服務提供商不應該以淡化DPT交易高風險的方式來描述DPT交易，也不應該進行面向普通大眾的營銷活動。

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責任編輯：黃苑筠