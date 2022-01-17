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【2022年部署】招銀國際予恒指今年目標28400點 選出14隻行業首選股

股樓投資 20:04 2022/01/17

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招銀國際早前發表2022年策略報告，以《伏虎添翼  港股回春》為題。該行以目標區間預測市盈率10.4倍至13.1倍計算，預計今年恒指交易區間介乎22500點至28400點。該行估計，由於經歷長達9個月的熊市後，恒指除了絕對估值和相對估值皆同時低殘，即市帳率低於1倍，以及估值落後其他新興市場。加上預料內地將稍加強穩增長政策，及歐美央行仍採寬鬆貨幣政策，恒指的估值或會向上修復。至於下半年，走勢則較受央行貨幣政策收緊所影響，回調幅度視乎通脹會否居高不下，使加息步伐超預期。

【異動股】獲嘉道理家族溢價增持逾12%股權 大酒店全日大升近兩成   詳情請看【下一頁

至於板塊配置，招銀國際看好科網股上半年有較佳表現，皆因已反映大部分監管風險。下半年憧憬疫情進一步受控，通脹受控及供應鏈回復正常下，看好旅遊、餐飲零售、中下游製造業、消費品和科技硬件行業。該行同時列出14隻行業首選股。

招銀國際行業首選股名單：

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國泰傳或重奪 港龍46條航線航權   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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