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【螞蟻整改】中國信達據報基於中國政府部門壓力　取消收購螞蟻消費金融股權

股市 19:05 2022/01/17

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中國信達據報基於中國政府部門壓力，取消收購螞蟻消費金融股權。

外媒引述消息指，中國信達 （01359） 是基於中國政府部門的壓力，取消對收購螞蟻消費金融部份股權的交易。

四大國有資產管理公司中國信達原定與數間公司一同參與螞蟻消費金融的增資，增資完成後，信達將持有螞蟻消費金融24%股權。不過，信達日前指公司經進一步商業上審慎考慮，並與螞蟻消費金融協商後，將不參與是次股權認購，但未有詳細說明原因。

外媒引述消息指，信達對螞蟻消費金融的注資雖然得到中銀保監批准，但未獲更高層級的中國政府部門首肯，當中包括國務院。另一位消息人士則透露，中國政府部門擔心交易違背國有資產管理公司的改革方向，即要求資產管理公司專注處置不良貸款的核心業務，以及剝離非核心資產。

在信達暫緩增資後，有份參與增資的舜宇 （02382） 及魚躍醫療均宣佈暫緩本次增資。螞蟻集團2020年上市被叫停，集團其後被勒令整改，而螞蟻消費金融獲增資，是螞蟻集團整改的一部份。外界憂慮，今次事件或會拖慢集團整改，令集團重啟上市更為遙遙無期。

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港股 螞蟻集團（06688） 中國 收購 中國銀行保險監督管理委員會 中國信達（01359）

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