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【晚市禁堂食】在家煮飯帶動凍肉銷情　生意增2成

商業 20:00 2022/01/17

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凍肉零售商普遍表示，生意增加1至2成，惟升幅略遜於上幾波疫情。（資料圖片）

港府上周決定把晚市堂食禁令延長至2月3日（年初三），晚上未能外出用餐，更碰上團年、農曆新年假期，帶動凍肉需求。凍肉零售商普遍表示，生意增加1至2成，惟升幅略遜於上幾波疫情。

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TOP MEAT過去以肉類批發為主，疫情之後開始踏足零售領域。其負責人羅先生表示，雖然本地疫情再爆發、政府實施晚市禁堂食等政策，但暫時對急凍肉類的銷情未見顯著幫助。

他解釋，整體生意及定單有升幅，但由於今次已非第一次晚市禁堂食，相信不少市民家中已備有食物存貨。同時，市場上多了外賣選擇，市民不一定要自己煮晚餐。雖然增長動力不及上年，但他同意晚市堂食禁令使凍肉商受惠。「疫情緩和時，市民外出用餐，凍肉生意即時下跌2至3成。」

生意有望升1至2成

隨着農曆新年將至，羅相信家庭聚會人數較多，將會帶動食材需求。買外賣的同時，部分亦會購買食材自己煮飯，他估計屆時生意將會有1至2成升幅。該品牌亦主攻售價為500至600元的福袋，大部分消費者會額外再添購其他貨品，故平均定單金額逾800元至1,000元左右。

另一凍肉店營火食品創辦人麥良斌則透露，最近生意升上升15%，平均單價大約150至180元。他又留意到，民生凍肉較受歡迎，例如預先包裝的無激素雞翼、雞扒等。同時，因應消費者需求，星期六日大部份則主力銷售韓燒及打邊爐產品，又把Ready To Eat預熱即食產品的比例提高約20%。

主打急凍豬手的「一豚」同樣指，是次晚市禁堂食為生意帶來輕微增長，期望短期內生意可增加1至2成。該企傳訊及市場經理莊珮樺表示，自工展會以來，累積不少回頭客，此亦是生意額增長的動力來源。一豚旗下產品包括急凍及即焗即食的豬手，她認為兩個範疇的產品皆受惠於晚市禁堂食，而即食產品更有望滿足送禮需求。

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港人早備存貨　增長遜於去年

不過，亦有凍肉零售商反映生意雖然有增長，但行業挑戰十分大。Mr.Beef負責人楊先生稱，雖然晚市堂食禁令持續，但對近期生意影響不大，料升20%。他解釋，雖然需求有增長，但市場競爭加劇，零售商可開始減價促銷。而消費者亦容易被價格吸引，變相生意升幅不算很大。

肉食屋負責人譚先生亦透露，近期生意不算有明顯升幅。他認為港人雖然已培養「自煮文化」，但自疫情爆發以來，消費者已有一定供4至5天食用的存貨。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：葉泳珊

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