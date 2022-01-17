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【疫市營商】營銷專才成關鍵　Adobe推四大方向助競爭

商業 18:57 2022/01/17

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早前Adobe Workfront 發表了《Tomorrow’s CMO》調查研究報告，分析疫情期間企業營銷團隊的策略、營運及創新模式。（法新社資料圖）

現今數碼世代資訊泛濫，客戶議價能力增加，優秀的營銷團隊就成為了成功關鍵。故早前Adobe Workfront 發表了《Tomorrow’s CMO》調查研究報告，分析疫情期間企業營銷團隊的策略、營運及創新模式。

【人才管理】回顧商界2021年五大挑戰　人才流失成最大危機

【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機
 
Adobe 大中華區董事總經理吳振章表示，在疫情下香港企業已認清以數碼化方式締造客戶體驗的重要性。如果未來營銷專才要在企業內擔當重任，更應要積極擁抱變革，再利用敏捷的營銷思維來拓展團隊的數碼化技能、重塑數碼時代的工作流程。
 
為了針對未來 CMO 的價值所在，調查研究報告為營銷專才提出以下的發展方向建議：
 
一、變革的「代言人」
 
雖然要成為營銷團隊的領導者將會面臨不少挑戰，而成功的營銷專才應要為未來的變革中做好準備去擔當重任。研究資料顯示，對於成為未來 CMO 的職業發展最大動力並不是薪金或名譽， 而是能在營銷領域獲得創新的機會。
 
 二、數據掌控者 

在數碼資訊發達的市場環境，未來的 CMO 將充分利用科技，統籌營銷生態系統的各個部分，數據更會成為該生態系統的命脈。在研究中，有近8成的營銷人員會依賴數據對市場營銷進行決策。而且大多數的企業也會利用數碼化來管理同活動、項目和創意資產、簡化營銷工作流程和資源、制定客戶體驗流程以及向其他部門展示營銷工作的價值。可見數碼化工作將成為未來大趨勢。
 
三、多元創意人才 
對於營銷專才而言，能在工作中發揮創造力也同樣重要。有近7成的受訪者認同其創造力在疫情間受到了一定的影響，超過四分之三的受訪者有意計劃恢復實體會議，以便鼓勵和刺激員工創作思維。 

重多元發展　推動企業創新

除了以上策略思維、溝通能力和對營銷科技的方面外，能擁有領導能力更是營銷團隊領導者成功的關鍵。據調查指，未來的 CMO 普遍認為需要多元發展，掌握不同的技能，才能成為靈活的領導者，去推動企業的創新和增長。 這些技能包括：數據分析、財務、專案管理和協調工作（31%），管理和激勵員工（26%）等。

【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事

責任編輯：黃顯晴

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