【疫市營商】營銷專才成關鍵　Adobe推四大方向助競爭

▲ 早前Adobe Workfront 發表了《Tomorrow’s CMO》調查研究報告，分析疫情期間企業營銷團隊的策略、營運及創新模式。（法新社資料圖）

現今數碼世代資訊泛濫，客戶議價能力增加，優秀的營銷團隊就成為了成功關鍵。故早前Adobe Workfront 發表了《Tomorrow’s CMO》調查研究報告，分析疫情期間企業營銷團隊的策略、營運及創新模式。

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Adobe 大中華區董事總經理吳振章表示，在疫情下香港企業已認清以數碼化方式締造客戶體驗的重要性。如果未來營銷專才要在企業內擔當重任，更應要積極擁抱變革，再利用敏捷的營銷思維來拓展團隊的數碼化技能、重塑數碼時代的工作流程。



為了針對未來 CMO 的價值所在，調查研究報告為營銷專才提出以下的發展方向建議：



一、變革的「代言人」



雖然要成為營銷團隊的領導者將會面臨不少挑戰，而成功的營銷專才應要為未來的變革中做好準備去擔當重任。研究資料顯示，對於成為未來 CMO 的職業發展最大動力並不是薪金或名譽， 而是能在營銷領域獲得創新的機會。



二、數據掌控者

在數碼資訊發達的市場環境，未來的 CMO 將充分利用科技，統籌營銷生態系統的各個部分，數據更會成為該生態系統的命脈。在研究中，有近8成的營銷人員會依賴數據對市場營銷進行決策。而且大多數的企業也會利用數碼化來管理同活動、項目和創意資產、簡化營銷工作流程和資源、制定客戶體驗流程以及向其他部門展示營銷工作的價值。可見數碼化工作將成為未來大趨勢。



三、多元創意人才

對於營銷專才而言，能在工作中發揮創造力也同樣重要。有近7成的受訪者認同其創造力在疫情間受到了一定的影響，超過四分之三的受訪者有意計劃恢復實體會議，以便鼓勵和刺激員工創作思維。

重多元發展 推動企業創新

除了以上策略思維、溝通能力和對營銷科技的方面外，能擁有領導能力更是營銷團隊領導者成功的關鍵。據調查指，未來的 CMO 普遍認為需要多元發展，掌握不同的技能，才能成為靈活的領導者，去推動企業的創新和增長。 這些技能包括：數據分析、財務、專案管理和協調工作（31%），管理和激勵員工（26%）等。

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責任編輯：黃顯晴