【美股焦點】蘋果終妥協　允荷蘭交友App　使用第三方支付

蘋果公司（Apple, AAPL）宣布上周五（14日）將允許荷蘭交友App開發商在App Store向用戶提供的第三方支付選項。此舉是為了遵從當地監管機構命令，以免面臨5,000萬歐元（約4.4億港元）的罰款。

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荷蘭消費者與市場監管局（ACM）去年12月裁定蘋果限制交友應用程式Match只能使用限定方式付款，存在壟斷行為，要求蘋果公司須在1月15日前，更改相關政策，否則將面臨每周500萬歐元（約4,400萬港元）的罰款、總罰款上限為5,000萬歐元，對此蘋果不滿並向上級法院提出上訴。

近日蘋果宣布，為了遵守ACM命令，允許荷蘭App Store內的交友app使用第三方支付，並指將引入兩個支付選項。但蘋果警告，若用戶使用非蘋果系統支付的話，公司將無法協助用戶處理退款、購買記錄、訂閱管理等問題。

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責任編輯：黃苑筠