約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數

英國首相約翰遜因派對門醜聞而面臨獨立調查，加上民怨未平息恐有下台危機。英媒指約翰遜即使辭職除了可重新執筆寫專欄外，更可靠把口搵食，更指約翰遜離任後一次演講的報酬可達英鎊5位數。

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？ 【下一頁】

約翰遜一向言談幽默，上任首相前分別進行兩次演講，已經賺取了16萬英鎊（約170萬港元）的報酬。

約翰遜入主唐寧街首相府前也為《電訊報》撰寫專欄，月薪為2.3萬英鎊（約24.5萬港元），年薪可達27.6萬英鎊（約294萬港元）。

英媒《太陽報》報道，有中介公司已經開始詢問約翰遜（Boris Johnson）一旦離開首相府後，受邀出席晚餐演講的可能性。

據悉，約翰遜離職後如進行一場晚餐演講，料可獲得英鎊五位數報酬。

保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台 【下一頁】

但有業内人士表示約翰遜要獲得豐厚演講報酬，前提是不要再爆出新一波派對門醜聞，否則或會導致他的身價急速下降。

而約翰遜去年任職首相及國會議員的薪金合共為157,372英鎊，甚至少於他兩次演講的酬勞。英媒早前也有報道指，約翰遜曾向友人抱怨人工低不夠用，難以養家。

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責任編輯：鄭錦玲