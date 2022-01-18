  • 16°C
香港時間 : 2022118日 (二) 09:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數

環球社會熱點 09:05 2022/01/18

分享：

英國首相約翰遜因派對門醜聞而面臨獨立調查，加上民怨未平息恐有下台危機。英媒指約翰遜即使辭職除了可重新執筆寫專欄外，更可靠把口搵食，更指約翰遜離任後一次演講的報酬可達英鎊5位數。

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？ 【下一頁】

約翰遜一向言談幽默，上任首相前分別進行兩次演講，已經賺取了16萬英鎊（約170萬港元）的報酬。

約翰遜入主唐寧街首相府前也為《電訊報》撰寫專欄，月薪為2.3萬英鎊（約24.5萬港元），年薪可達27.6萬英鎊（約294萬港元）。

英媒《太陽報》報道，有中介公司已經開始詢問約翰遜（Boris Johnson）一旦離開首相府後，受邀出席晚餐演講的可能性。

據悉，約翰遜離職後如進行一場晚餐演講，料可獲得英鎊五位數報酬。

保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台 【下一頁】

但有業内人士表示約翰遜要獲得豐厚演講報酬，前提是不要再爆出新一波派對門醜聞，否則或會導致他的身價急速下降。

而約翰遜去年任職首相及國會議員的薪金合共為157,372英鎊，甚至少於他兩次演講的酬勞。英媒早前也有報道指，約翰遜曾向友人抱怨人工低不夠用，難以養家。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
2022/01/13
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台
2022/01/12
保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台
約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）
2022/01/12
約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）
英民眾不滿約翰遜涉違限聚令 多黨領袖撻伐
2022/01/11
英民眾不滿約翰遜涉違限聚令 多黨領袖撻伐
約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對
2022/01/11
約翰遜涉違限聚令 前年封城同首相府職員開飲酒派對

你可能感興趣

英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
17:45 2022/01/13
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台
15:22 2022/01/12
保守黨金主與黨友不滿 促約翰遜下台
約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）
20:23 2022/01/12
約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）
政治 辭職 醜聞 約翰遜 下台 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間09:00）
【美國疫情】上周日增80萬確診 Omicron疫情未見頂
【美國疫情】上周日增80萬確診 Omicron疫情未見頂
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨
南韓民眾搶新Jordan 畫面猶如喪屍電影（有片）
南韓民眾搶新Jordan 畫面猶如喪屍電影（有片）
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款