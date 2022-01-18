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英女因愛成恨開30個假IG帳戶 前男友被誣衊至失業入獄

環球社會熱點 08:35 2022/01/18

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不少情侶分手後再見亦是朋友，但英國一名女子與拍拖兩年的男友分手後疑因愛成恨，不足半年內開設多達30個假Instagram帳戶誣衊前男友為暴力跟蹤狂。前男友慘遭女子害至被捕6次、甚至失去工作。法院最終判女子入獄10個月、以及10年禁制令，勒令女子期間不得接近或騷擾受害人。

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英國《太陽報》報道，來自英格蘭柴郡（Cheshire）的20歲女子Courtney Ireland-Ainsworth，與拍拖兩年的男友Louis Jolly分手。她在去年7至12月期間，開設多達30個Instagram虛假個人資料，並利用這些帳戶自導自演，向自己發送威脅信息但指責Jolly是始作俑者。

Ireland-Ainsworth先後10次報警落案，指控Jolly發信息威脅要刺傷她。她甚至逼使家人及朋友都參與誣衊前男友的計劃，並要求母親報警指證Jolly曾發送威脅短訊。

此外， Ireland-Ainsworth更聲稱Jolly偷拍她逛街、騷擾其朋友、砸碎她家中的物品及向祖母窗戶投擲磚頭，指責她前男友是暴力跟蹤狂。

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連番虛假指控使Jolly先後6次被捕，導致他被拘留81小時。同時，他更因毆打及跟蹤等指控而失業、被逼佩戴電子腳鐐、12小時家居禁制令及跟蹤保護令。Jolly坦言，這場「災難」對他心理產生長遠影響，造成他驚恐症發作、有自殺傾向及需要服食抗抑鬱藥。

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由始至終都堅稱自己是清白的Jolly，經過調查人員從Instagram母公司Meta獲取用戶數據後，證實最少有17個帳戶由Ireland-Ainsworth的電郵開設，並且與她的家居電話及手機IP地址相連。

Ireland-Ainsworth於2020年12月被捕，承認妨礙司法公正。檢察官布拉斯伯里 （Paul Blasbery）指，她為了讓警方相信前男友騷擾自己，曾向警方提供虛假資訊。英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service，CPS） 其後撤銷對Jolly的指控。

據Ireland-Ainsworth代表律師指，當事人相當不成熟，而且被診斷患有創傷後遺症（PTSD）。法庭亦考慮其心理健康問題而減刑，她最終被判處入獄10個月及10年禁制令，不得接近或騷擾Jolly。

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責任編輯：郭麗明

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