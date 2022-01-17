  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬現實】蘋果AR/VR頭戴式裝置預計最快年底推出 先進規格料定價超過2,000美元

理財智慧 19:25 2022/01/17

分享：

著名蘋果消息爆料者Mark Gurman，近日於其《彭博新聞社》專欄《Power On》透露，傳聞中用於擴充實境（AR）及虛擬實境（VR）的蘋果頭戴式裝置，預料最快今年年底或下年正式上市，由於其先進硬件規格的配置，加上漫長開發的時間，導致開發成本上升，預計定價將有可能超過2,000美元（約15,600港元）。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

外界普遍預計蘋果（美：AAPL）將於今明兩年，推出「AR眼鏡」（傳聞名稱：Apple Glass）及「AR/VR頭戴式裝置」，後者主打高檔路線，定位上針對遊戲市場及VR娛樂媒體內容為主，定價預料介乎於1,000美元（約7,800港元）至3,000美元（約23,400港元）的範圍，而根據Mark Gurman的最新消息透露，蘋果經內部討論後得出了「超過2,000美元」的價格定位。儘管蘋果產品向來走高價路線，但今次頭戴式裝置的定價之所以這麼高，主要原因是其內部技術所致。

【美股部署】大摩料美股將現波動 嚴選17隻防禦型股份應對【下一頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

Mark Gurman指出這款頭戴式裝置，將會配備兩顆相當於M1 Pro級數的處理器、8K解像度的顯示面板、處方鏡片，以及先進的音訊技術。這些高端的硬件規格，加上長達7年的開發費用，都是造就產品高昂價格的原因。

至於新產品最終到底會如何命名，Mark Gurman認為它可以稱之為Apple Vision、Apple Reality、Apple Sight/iSight、Apple Lens或Apple Googles。

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

科技產品 遊戲 8K Apple VR AR

上一篇文章

【美股焦點】蘋果終妥協　允荷蘭交友App　使用第三方支付

下一篇文章

【職場熱話】黑人憎同事突轉性 贈送盆栽當聖誕禮物 結果人人中伏 竟被揭與風水陣有關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款