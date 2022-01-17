【虛擬現實】蘋果AR/VR頭戴式裝置預計最快年底推出 先進規格料定價超過2,000美元

著名蘋果消息爆料者Mark Gurman，近日於其《彭博新聞社》專欄《Power On》透露，傳聞中用於擴充實境（AR）及虛擬實境（VR）的蘋果頭戴式裝置，預料最快今年年底或下年正式上市，由於其先進硬件規格的配置，加上漫長開發的時間，導致開發成本上升，預計定價將有可能超過2,000美元（約15,600港元）。

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外界普遍預計蘋果（美：AAPL）將於今明兩年，推出「AR眼鏡」（傳聞名稱：Apple Glass）及「AR/VR頭戴式裝置」，後者主打高檔路線，定位上針對遊戲市場及VR娛樂媒體內容為主，定價預料介乎於1,000美元（約7,800港元）至3,000美元（約23,400港元）的範圍，而根據Mark Gurman的最新消息透露，蘋果經內部討論後得出了「超過2,000美元」的價格定位。儘管蘋果產品向來走高價路線，但今次頭戴式裝置的定價之所以這麼高，主要原因是其內部技術所致。

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Mark Gurman指出這款頭戴式裝置，將會配備兩顆相當於M1 Pro級數的處理器、8K解像度的顯示面板、處方鏡片，以及先進的音訊技術。這些高端的硬件規格，加上長達7年的開發費用，都是造就產品高昂價格的原因。

至於新產品最終到底會如何命名，Mark Gurman認為它可以稱之為Apple Vision、Apple Reality、Apple Sight/iSight、Apple Lens或Apple Googles。

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責任編輯：嚴浩文