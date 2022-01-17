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【交通科技】FedEx申請安裝反飛彈雷射系統　周二公開諮詢

科技 19:30 2022/01/17

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近日，美國快遞公司聯邦快遞（FedEx）就向美國聯邦航空管理局（FAA）遞交申請，希望能在其貨運飛機上安裝「紅外線雷射反飛彈系統」。（法新社資料圖片）

疫情下速遞愈來愈普及，速遞公司為了使自己的業務穩定發展，也會推出不同貨品保障或服務。近日，美國快遞公司聯邦快遞（FedEx）就向美國聯邦航空管理局（FAA）遞交申請，希望能在其貨運飛機上安裝「紅外線雷射反飛彈系統」，以應對飛彈攻擊的風險。

【5G網絡】美電訊商AT&T及Verizon限制5G網絡服務　調查頻譜對飛機安全影響　

據路透社報道，美國聯邦政府網站「聯邦紀事」刊登了一份有關FedEx的公告。公告指，近年國際上發生了數件民用飛機遭到便攜式防空系統攻擊的事件，因此FedEx希望安裝紅外線雷射系統，以干擾並終止飛彈對飛機的追踪。

美國聯邦航空管理局表示，正考慮此申請，並向FedEx提出條件，包括需確保紅外線雷射系統，不會影響貨運飛機於地面時的操作，如飛機維修等。另外，當局表示將於美國時間明（18日）向公眾發布有關詳情，徵求公眾對聯邦航空管理局是否應該予以批准的看法。

據悉，聯邦航空管理局在處理有關飛機爭議時，大多要求飛機繞開爭議地區，以保安全和避免爭議。若是次有關安裝反飛彈雷射系統申請成功，這將意味著FedEx的飛機今後將可以繼續在爭議地區上空飛行。

【交通科技】NASA夥初創開展空中的士試飛計劃　收集數據及測試載人服務

【太空旅行】維珍銀河太空船SpaceShipTwo恢復售票　每位索價350萬港元

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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