【有相睇】大圍金禧花園545萬沽　創近一年新低　業主因一原因無奈平賣

各區屋苑近期都錄低市價成交。富堡城物業董事廖志財表示，大圍金禧花園5座中低層B室，實用面積314平方呎，原則兩房，現改為一房，望內園池景，近日以545萬元易手，為屋苑近一年新低，實用呎價約17,357元。

翻查成交紀錄，去年2月，同座同向同面積、低四層單位，以565萬元易手。雖然是次成交單位高四層，但價格平20萬元。此外，據恒生網上估價資料顯示，上址估價約582萬元，換言之，成交價低銀行估價約6%。據悉，單位原由一對夫婦共同持有，但近年離婚，故決定賣樓。

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資料顯示，原業主於2011年11月，以約262萬元購入上址，持貨約10年，現帳面獲利約283萬元，物業期內升值約1.1倍。

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