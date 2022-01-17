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【有相睇】大圍金禧花園545萬沽　創近一年新低　業主因一原因無奈平賣

股樓投資 18:51 2022/01/17

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各區屋苑近期都錄低市價成交。富堡城物業董事廖志財表示，大圍金禧花園5座中低層B室，實用面積314平方呎，原則兩房，現改為一房，望內園池景，近日以545萬元易手，為屋苑近一年新低，實用呎價約17,357元。 

翻查成交紀錄，去年2月，同座同向同面積、低四層單位，以565萬元易手。雖然是次成交單位高四層，但價格平20萬元。此外，據恒生網上估價資料顯示，上址估價約582萬元，換言之，成交價低銀行估價約6%。據悉，單位原由一對夫婦共同持有，但近年離婚，故決定賣樓。

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同場加映【青姐話】金融豬肉即食麵%20基建水泥多概念

資料顯示，原業主於2011年11月，以約262萬元購入上址，持貨約10年，現帳面獲利約283萬元，物業期內升值約1.1倍。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 金禧花園

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