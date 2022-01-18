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英媒中式食譜嚇親網民 離奇現金銀衣紙裝飾

環球社會熱點 08:05 2022/01/18

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農曆新年佳節將至，不少外媒都刊登中式賀年食譜。惟其後一眾網民發現，英媒英國廣播公司（BBC）及《衛報》食譜配圖上的裝飾，竟出現金銀衣紙及吉儀。配圖引來巨大迴響，不少網民在社交平台提醒BBC及《衛報》誤用中國傳統喪禮物件。BBC已將相關配圖刪除，但《衛報》則未有回應。

英政府禁BBC加價兩年 2027年起取消電視牌照費 【下一頁】

《衛報》生活版周日（16日）刊登包括叉燒等6個傳統中式食譜，其中餃子食譜的配圖中，竟然在擺著煎餃的餐碟下放著一張金銀衣紙。配圖引來一眾網民熱議，有華裔網民在社交平台Twittter上表示，如果配圖用於清明節會十分適合。亦有華裔網民嘲笑指，《衛報》是希望提醒民眾記得和祖先分享美食。

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無獨有偶，BBC賀年撈麵食譜亦被發現，配圖中竟然有葬禮上才會出現的吉儀。有網名在Twitter上質疑食譜作家，港人移民後代彭永浩（Jeremy Pang）為何未能指正BBC，白色利是封在中國傳統僅用於喪事場合。有馬來西亞媒體亦轉發BBC帖文直言「大吉利是」。

英超市取消標使用期限減浪費 鼓勵用聞分牛奶好壞 【下一頁】

現時BBC已將相關食譜配圖刪除，亦未有再另外配圖。但《衛報》網站則未見任何改動。

責任編輯：李俊儀

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