【人口統計】國家統計局：中國未來人口總量維持在14億人以上

國家統計局局長寧吉喆於記者會上表示，即使適於生育年齡的女子人數持續減少，加上受疫情影響而推遲年輕一代生育計劃，惟在未來一段時間內，他預計中國人口總量仍會維持在14億人口以上。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

他指出，現時中國人口增速放緩屬於經濟發展至一定階段後而得出的客觀結果，而他強調目前國內有3億多名女性仍處於適合生育年齡，每年仍有1,000多萬人的出生規模，故人口總量增長仍會保持一定的水平。

他又相信，在去年5月，由中央政治局會議提出的「三孩政策」及相關配套，以及現時國內醫療條件大幅改善，均有助人口持續增長；並提及，去年城鄉、區域及不同群體之間的收入分配差距收縮，惟目前仍有一定的整體差距，故他強調要堅持就業優先政策和促進增加收入措施，構建基礎制度安排，持續推進基本公共服務均等化，逐步收窄收入分配差距，推動共同富裕。

【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐