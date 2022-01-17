【內地經濟】人行降MLF及逆回購利率　野村﹕影響有限

▲ 人行降MLF及逆回購利率，野村指影響有限。

人行今早下調中期借貸便利（MLF）操作及逆回購的中標利率10點子，是2020年4月以來首次。有大行料LPR短期內會再進一步下調，但指今次MLPF及逆回購影響有限，因減幅不大。

人行今日進行的7000億元人民幣MLF操作，1年期中標利率為2.85%，較之前的2.95%低。至於人行同樣在今日展開的1000億元人民幣逆回購，中標利率則由之前的2.2%降至2.1%。

摩根士丹利指，因應Omicron變種病毒及房地產市場問題，內地決策者加大放寬貨幣政策的力度，而今次MLF與逆回購中標利率的降幅亦較市場預期為多。大摩料人行將於1月20日進一步下調5年期中標利率5至10點子，此舉將為內地按揭利率帶來更大範圍下調，對內地房地產而言屬溫和寬鬆舉措。隨著內地政策放寬，包括推動基建、新一輪減稅等，大摩料內地經濟復甦將由第二季開始站穩陣腳。

降幅不足以解決經濟樽頸

野村指市場早已廣泛預期人行首季減息，只是對人行採取行動的預測具體時間有所不同，故今日人行的行動對市場而言不會有太大驚喜。野村料LPR利率本周會再度下調，今次不僅1年期利率，5年期利率亦會降低。至於再下一次減息，野村則預計會在年中前發生，屆時料調整7天期逆回購利率至2厘，及1年期MLF利率至2.75厘。

野村續指，人行選擇在今日而非上月下調MLF，部份原因是要保護商業銀行的利潤。因內銀須在每年1月1日重訂按息一次，而今次減息已過了該個重訂按息的日子，意味現有按揭的利率不受減息影響。該行又指今次減息影響有限，因為銀行本身已有空間下調實際借貸利率。此外，10點子的降幅相信不足以有效解決內地經濟樽頸，更進取的寬鬆政策與刺激措施，才足以解決疫情清零政策、出口放緩等阻礙經濟的樽頸。

不過，野村認為人行再下調LPR利率的空間已經有限，因為此舉會進一步擠壓內地商業銀行的淨利息收益率，對銀行盈利能力造成壓力。該行又指，降低內地市場利率的最佳辦法，可能是由人行買入更多外滙作儲備，料人行未來幾個月會加大購滙。野村指購滙不僅可限制人民幣升值並為經濟注入流動性，亦可在市場對中國企業債違約憂慮升溫的情況下，加強人行外儲。

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記者﹕余倩敏