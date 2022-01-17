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【營銷智慧@iM網欄】小眾力量勝大眾 網店精選爆品催谷銷量

名人薈萃 18:23 2022/01/17

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一般經營網店的人也很性急，希望盡快找出能夠熱賣的商品，但單是順著市場潮流找出市場熱賣的「爆品」，往往很難找到答案，通常我會建議先由生活入手，著手自己較有優勢的領域，例如如果你本身有售賣售賣嬰兒或親子用品的經驗，便不妨在該領域中找出受歡迎的商品，而如果你熟悉該行業的商品，一般也不用做深入的研究，也能得知該領域的熱賣商品。

筆者明白不是每人都有實體零售的經驗，但即使如此也不用擔心。就算沒有零售經驗也好，亦可由繼續生活入手，先由自己感興趣的行業找出最受歡迎的商品，並以消費者角度出發，尋找熱賣貨品。或許大家會擔心受眾數目會否過少，但經營專門網店時，受眾數目的確是首要考慮，愈多的受眾理論上能為你帶來愈多的生意，但絕對不要低估受眾的威力。以剛剛所說的嬰兒市場為例，香港每年出生嬰兒約6萬人左右。而作為小本經營網店，保守計算我們期望會利用廣告搶佔3-5%的受眾成為我們的顧客，即大約有1200-2000人能成為你的受眾。將這些潛在消費者攤分一年計算，假設每個月達到數百單成交，而每張定單能夠在扣除物流、廣告成本後，卻有200至300元的利潤，其實已確保有不錯的收入。

上述的例子可見，網店能否支撐營運的關鍵在於1.受眾數目 2.定單的金額 3.廣告及物流成本，因此也不用擔心專門網店只符合小眾，其實所謂的小眾對中小企或初創企業來說已是很大的市場，更何況上述的例子只計算初生嬰兒，還沒有計算足月或以上歲數的嬰兒市場。

同一個道理放在其他行業也是一樣。為何筆者如此強調由生活興趣入手? 這是因為網店主經營網店時，不時需要發放相關資訊來吸引粉絲注意，只有一個有經驗、有興趣的領域，你才可發放潛在客戶最感興趣的資訊，廣告內容也能做得更貼心，「生過仔」的母親總比沒有經驗的黃毛小孩更知道父母的需要吧！

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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