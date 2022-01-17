【異動股】歌禮製藥大升27%後公布　乙肝PD-L1抗體藥劑美國臨床試驗申請獲批

▲ 歌禮製藥大升27%創近兩年高，其皮下注射PD-L1抗體ASC22（恩沃利單抗）美國臨床試驗申請獲批。

歌禮製藥 （01672） 今日大升27%，收報5.35元，創近兩年新高。歌禮製藥收市後公布，其皮下注射PD-L1抗體ASC22（恩沃利單抗）美國臨床試驗申請獲批 ，其用於慢性乙型肝炎功能性治癒。

歌禮製藥今日股價輕微低開報4.2元，但全日走幅不斷走強，並以接近全日高位收市，成交2億元。

歌禮製藥宣布公司的ASC22（恩沃利單抗）獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准開展臨床試驗，並啟動全球開發計劃。ASC22可用於慢性乙型肝炎功能性治癒的同類第一皮下注射PD-L1抗體。

公司表示，在2021年11月8日，歌禮從蘇州康寧傑瑞獲得ASC22用於治療包括乙型肝炎在內的所有病毒性疾病的開發和商業化的全球獨家權益。美國現約有159萬慢性乙型肝炎（CHB）患者。ASC22在所有病毒性疾病領域的全球銷售收入均歸屬於歌禮。

歌禮製藥本月初公布，治療新冠病毒感染的口服片劑「利托那韋」年產能已擴大至1億片，未來根據市場需求可以進一步快速擴大，並公布治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染的口服直接抗新冠病毒研發管綫，當日股價大升32.2%。

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編輯：姚卓然

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