  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 10:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】歌禮製藥再升1成創兩年高　乙肝PD-L1抗體藥劑美國臨床試驗申請獲批

當炒股 18:12 2022/01/17

分享：

歌禮製藥大升27%創近兩年高，其皮下注射PD-L1抗體ASC22（恩沃利單抗）美國臨床試驗申請獲批。

歌禮製藥 （01672） 繼昨日大升27%後，今日再大升10.8%，報5.93元，創2020年2月新高，兩日累升近4成。歌禮製藥昨日收市後公布，其皮下注射PD-L1抗體ASC22（恩沃利單抗）美國臨床試驗申請獲批 ，其用於慢性乙型肝炎功能性治癒。

歌禮製藥宣布公司的ASC22（恩沃利單抗）獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准開展臨床試驗，並啟動全球開發計劃。ASC22可用於慢性乙型肝炎功能性治癒的同類第一皮下注射PD-L1抗體。

公司表示，在2021年11月8日，歌禮從蘇州康寧傑瑞獲得ASC22用於治療包括乙型肝炎在內的所有病毒性疾病的開發和商業化的全球獨家權益。美國現約有159萬慢性乙型肝炎（CHB）患者。ASC22在所有病毒性疾病領域的全球銷售收入均歸屬於歌禮。

歌禮製藥本月初公布，治療新冠病毒感染的口服片劑「利托那韋」年產能已擴大至1億片，未來根據市場需求可以進一步快速擴大，並公布治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染的口服直接抗新冠病毒研發管綫，當日股價大升32.2%。

相關文章﹕

【新冠藥物】歌禮製藥︰抗新冠病毒口服片劑年產能擴大至1億片　股價破頂升32%

【盈喜股】諾輝健康盈喜後曾漲近四成　去年毛利料升約三倍

編輯：姚卓然

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*【按此-附time code】

港股 醫藥股 生物科技股 歌禮製藥－B（01672）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款