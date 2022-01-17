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聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？

環球社會熱點 18:30 2022/01/17

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南韓媒體報道指，聯合國早前提出向北韓提供6,000萬劑新冠疫苗，足夠為北韓大部分民眾接種3針疫苗。北韓曾兩次婉拒阿斯利康及科興疫苗，今次則明顯有意接收這批疫苗，更直接詢問是輝瑞抑或Moderna疫苗。

【新冠疫苗】奧地利強制接種谷針 違者每年盛惠幾多？ 【下一頁】

南韓《中央日報》引述消息人士指，聯合國去年10月至11月與北韓商討疫苗援助，表示願意向北韓提供6,000萬劑、價值約1.2億美元（約9.36億港元）的疫苗。

聯合國尚未決定向北韓提供哪一款疫苗。不過上述6,000萬劑疫苗，足以供北韓嬰幼兒以外的民眾接種3針新冠疫苗。

《中央日報》指聯合國駐北韓人員已就此事和北韓駐聯合國大使金星溝通。金星據報已表明會上報平壤政府，又詢問聯合國會向北韓提供輝瑞（Pfizer）抑或Moderna疫苗。

【新冠疫苗】世衛COVAX分配10億劑 僅原目標一半 【下一頁】

據悉，世衛新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）去年曾向北韓分配超過811萬劑阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，但北韓沒有正式回應。

COVAX同年8月向北韓分配297萬劑科興疫苗，但北韓以分配給新冠疫情嚴重國家為由婉拒。南韓分析認為，北韓似乎對美國產疫苗較有興趣。

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責任編輯：鄭錦玲

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