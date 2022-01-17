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【高薪請人】Uniqlo調高年薪至近7000萬　招募人才抗Google等科企

商業 18:06 2022/01/17

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日本服務生產商迅銷集團，決定將旗下品牌Uniqlo招聘人才的年薪調高至10億日圓（約6,800萬港元） 。（法新社資料圖片）

各大企業面對疫後新常態，也更改原有的營商模式，由於有愈來愈多的企業看準商機，投放更多資源發展網上銷售，因此市場對於商業人才的需求大幅增加。日本服裝生產商迅銷集團，決定將旗下品牌Uniqlo招聘人才的年薪調高至10億日圓（約6,800萬港元） ，期望以高薪金吸引商業人才，與科研企業抗衡。

【周末好去處】UNIQLO於銅鑼灣設 LifeWear展覽　旗艦店展示服飾工藝（多圖）

據《日經新聞》報道，Uniqlo的會長兼社長柳井正接受傳媒訪問時透露，於2022年起，公開招募員工的最高年薪將調高至10億日圓（約6,800萬港元），將主要招募在迅銷集團總部工作、精通數碼化、電子交易及供應鏈的人才。柳井正表示，希望透過高薪吸引優秀人才，期望新員工能為企業創造新的價值，又強調招聘人數將不設上限。

Uniqlo競爭對手不再是服裝品牌？

柳井正又表示，此舉主要為了與其他科研企業抗衡。他直言，服裝銷售模式於新冠疫情影響下出現巨大的改變，網上銷售在急劇增長，甚至連科研企業Google也與大型網購企業聯手合作，試圖改變服裝業的產業結構。因此，柳井正認為，該企的競爭對手將由ZARA，轉變為GAFA，即Google、Apple（蘋果）、Facebook及Amazon（亞馬遜）。

據資料顯示，截至2021年8月底，迅銷集團的總員工人數約56,000人，當中約1,600人於總部工作，大部分為公開招募。他們的平均年薪約960萬日圓（約63萬港元），最高10億日圓年薪，即約6,800萬港元，將是該企前所未有的待遇。

日本企業的薪酬與終身僱用的制度並行，日本企業的文化並不主張輕易解僱員工，並且會按照員工每年的工作表現和年資調整工資，因此Uniqlo作為日本國內服裝業的龍頭，是次大幅提高公開招募的年薪，相信將會對日本企業的薪酬體系造成影響。

【疫市營商】日本Uniqlo銀座旗艦店翻新　樓高12層內設品牌歷史介紹

【物流延遲】越南物流延遲影響　日本Uniqlo新品延遲1個月上市

責任編輯：文睿

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