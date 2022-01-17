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北京現首宗Omicron確診　對投資市場影響有幾大？

股市 17:50 2022/01/17

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北京於剛過去周末期間公布首宗Omicron變異株的新冠本土確診，對投資市場有幾大影響？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析。（速睇點選↓↓09：36 - 12：08）

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*【按此重溫－附time code】

欄名 : 3分鐘睇市

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