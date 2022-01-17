北京現首宗Omicron確診　對投資市場影響有幾大？

北京於剛過去周末期間公布首宗Omicron變異株的新冠本土確診，對投資市場有幾大影響？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析。（速睇點選↓↓09：36 - 12：08）

*《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*【按此重溫－附time code】