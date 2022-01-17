北京現首宗Omicron確診 對投資市場影響有幾大？ 股市 17:50 2022/01/17 分享： 北京於剛過去周末期間公布首宗Omicron變異株的新冠本土確診，對投資市場有幾大影響？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析。（速睇點選↓↓09：36 - 12：08） *《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署*【按此重溫－附time code】 欄名 : 3分鐘睇市 最新專欄文章 更多 美國加息幾多次毋須靠估 呢個指標最反映現實 今日 美國加息幾多次毋須靠估 呢個指標最反映現實 美國加息、縮表無懸念 買美股策略不宜再「Buy and Hold」 2022/01/12 美國加息、縮表無懸念 買美股策略不宜再「Buy and Hold」 銀行股有前景 買賣策略怎部署－談中銀香港（02388） 2022/01/07 銀行股有前景 買賣策略怎部署－談中銀香港（02388） 港股終止「八連陰」有利好啟示？先看看能否升破呢個關鍵位 2022/01/06 港股終止「八連陰」有利好啟示？先看看能否升破呢個關鍵位 美股調整後再反彈 開始重回升軌？ 2021/12/09 美股調整後再反彈 開始重回升軌？ 股票 疫情 AR 北京