【異動股】諾輝健康股價急升三成　料去年收入按年升兩倍

諾輝健康(06606)發盈喜，料全年毛利及收入大增，全日股價急升33%。另外，多隻醫藥股亦同時急升，雲頂新耀(01952)大升17%，君實生物(01877)升14%，先聲藥業(02096)亦大升13%創近半年新高。

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諾輝健康上周五(14日)收市後發盈喜指，受惠於產品常衛清及噗噗管收入及毛利增長推動，預計2021年全年收入介乎2.05至2.17億人民幣(下同)，按年增約1.9至2.1倍；料毛利達1.47至1.58億元，按年升逾2.9至3.2倍，毛利率料升至67.7%至77%，遠高於2020年同期約52.8%。

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