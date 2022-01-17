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【異動股】諾輝健康股價急升三成　料去年收入按年升兩倍

股樓投資 18:12 2022/01/17

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諾輝健康(06606)發盈喜，料全年毛利及收入大增，全日股價急升33%。另外，多隻醫藥股亦同時急升，雲頂新耀(01952)大升17%，君實生物(01877)升14%，先聲藥業(02096)亦大升13%創近半年新高。

同場加映【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

諾輝健康上周五(14日)收市後發盈喜指，受惠於產品常衛清及噗噗管收入及毛利增長推動，預計2021年全年收入介乎2.05至2.17億人民幣(下同)，按年增約1.9至2.1倍；料毛利達1.47至1.58億元，按年升逾2.9至3.2倍，毛利率料升至67.7%至77%，遠高於2020年同期約52.8%。

【濠賭股】澳門修訂博彩法出爐 濠賭股全綫逆市飆升 金沙曾升逾兩成

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撰文 : 周兆邦

諾輝健康—B（06606） 港股

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【大行點睇】大摩指中煤盈喜表現遠低於該行預期　料未來一個月股價有70%至80%機率下跌

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