【大行點睇】野村指招行業績勝預期　重申為該行中資銀行股首選

野村發表研究報告指，招商銀行(03968)日前發布2021年度業績快報，淨利潤達到1,199.22億元人民幣，按年升23.2%，當中第四季盈利增長26.8%勝預期。考慮到去年7月及12月的降準及存款增速加快，預計第四季淨息差將勝過預期。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮



野村表示，招行資產質量持續改善，不良貸款率按年下降16個基點至0.91%，覆蓋率穩定維持於441.3%，資產回報率提高1.2個百分點至16.9%。

野村指，考慮到第四季資產質量改善好於預期，將2022至2023年信貸成本預測降低，並將盈利預測分別上調3.2%及3.3%，至按年增長14.7%及12.3%，非利息收入增長預期上調至16.7%及10%，以反映手續費/交易收入增長勢頭強於預期；淨息差預測則維持在2.47%不變。



該行將招行目標價由82.2元上調至86.33元，維持「買入」評級，並重申招行為覆蓋的中資銀行當中的首選。

【濠賭股】澳門修訂博彩法出爐 濠賭股全綫逆市飆升 金沙曾升逾兩成

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機