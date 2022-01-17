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【大行點睇】野村指招行業績勝預期　重申為該行中資銀行股首選

股樓投資 18:18 2022/01/17

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野村發表研究報告指，招商銀行(03968)日前發布2021年度業績快報，淨利潤達到1,199.22億元人民幣，按年升23.2%，當中第四季盈利增長26.8%勝預期。考慮到去年7月及12月的降準及存款增速加快，預計第四季淨息差將勝過預期。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮


野村表示，招行資產質量持續改善，不良貸款率按年下降16個基點至0.91%，覆蓋率穩定維持於441.3%，資產回報率提高1.2個百分點至16.9%。

野村指，考慮到第四季資產質量改善好於預期，將2022至2023年信貸成本預測降低，並將盈利預測分別上調3.2%及3.3%，至按年增長14.7%及12.3%，非利息收入增長預期上調至16.7%及10%，以反映手續費/交易收入增長勢頭強於預期；淨息差預測則維持在2.47%不變。

該行將招行目標價由82.2元上調至86.33元，維持「買入」評級，並重申招行為覆蓋的中資銀行當中的首選。

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撰文 : 妓兆邦

招商銀行（03968） 港股

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