【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主

雖然第五波疫情爆發，令部分業主睇淡後市，但個別買家為了買得心頭好，仍不惜追價入市。

中原地產許偉業說，葵涌豐寓連平台特色單位，實用面積381平方呎，連106平方呎天台，兩房間隔，據悉獲三組買家洽購，第一組買家出價750萬元，並從外地返港簽約，第二組買家則出價748萬元，而第三紅買家先後3次番睇單位，最初出價738萬元，見其餘兩組客積極，故無奈追價12萬元，終以750萬元搶贏。

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從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理，料買家可節省一大筆裝修費。資料顯示，原業主於2018年以702萬購入上址，持貨約3年多，現帳面獲利約48萬元。

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