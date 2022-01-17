【網絡安全】信息安全分析師需求增　年收入中位數達80萬港元

▲ 在未來10年預測增長和未來就業前景評級方面，信息安全分析師都有所上升，失業率則出現下降的情況。BLS估計，該職業的就業率會在未來10年增長33%，比所有職業的平均速度都快得多。（法新社）

黑客入侵網絡和電腦系統的手法層出不窮，為防止關鍵信息泄漏到網絡犯罪分子手中，幾乎所有行業都對信息安全分析師有很大需求。而信息安全分析師這份職業，更被《U.S. News》評選為2022年「百大最佳工作」（100 Best Jobs Rankings）第一名。

是次U.S. News的評選是根據美國勞工統計局（BLS）數據，將2030年的預計職位空缺數量和百分比最高的職業，同時加入其他考慮因素，包括：工資中位數、就業率、壓力水平、工作與生活的平衡選出的。

數據泄漏趨普遍 需信息安全分析師保護

報告提到，在未來10年預測增長和未來就業前景評級方面，信息安全分析師都有所上升，失業率則出現下降的情況。BLS估計，該職業的就業率會在未來10年增長33%，比所有職業的平均速度都快得多。

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信息安全分析師肩負著許多責任，包括監測和調查數據泄漏、負責災難恢復計劃、尋找漏洞，以及不斷地跟上網絡安全的最新進展。現時社會對該職業的需求愈來愈高，這都與數據泄漏的普遍性和複雜化有關。

如醫療保健行業，需要確保所有電子醫療記錄保持私隱；銀行則需要掌握最新的網絡安全趨勢，以防止黑客獲取客戶的重要財務信息。隨著社會在工作和娛樂方面愈來愈依賴技術，信息安全分析師的重要性將繼續增加。

Optiv Security首席信息安全官兼達拉斯大學網絡安全兼職教授Brian Wrozek表示，「信息安全領域現在變得更加專業，涉及的範疇也大大擴展，不僅是針對高科技行業。」他補充指，網絡黑客的入侵比以往更猖狂，「他們不再是『我入侵了你網站』，而是「我在向你索取贖金，否則我將關閉整個管線系統（coastal pipeline）。」他強調，現時的影響比以往大得多，所有人都需要信息安全分析師的保護。

每周工作逾40小時 滿足感搭救

不過，信息安全分析師也並非一份「優質筍工」，雖然信息安全分析師的年收入中位數為103,590美元（約80萬港元），但由於網絡危機可能在任何時候發生，所以信息安全分析師或需在正常工作時間以外待命。根據BLS的數據，有分析師每周工作超過40小時。U.S. News的數據則顯示，這份工作的壓力高於平均水平，而工作與生活的平衡也是低於平均水平。

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雖則如此，但對於許多信息安全分析師來說，工作所帶來的回報遠超過金錢上的報酬。Nuspire公司首席安全官J.R. Cunningham認為：「保護企業免受網絡惡意行為傷害，會令你有很大的滿足感，你會發現你的工作是充滿意義的。」

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責任編輯：陳卓賢