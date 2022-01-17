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【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億

股市 17:42 2022/01/17

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世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億

世茂集團 （00813） 主席許榮茂擬兜售香港兩層辦公樓。外電引述銷售資料及土地記錄指，中環中心兩層辦公樓以約15億元向潛在買家兜售，持有公司的董事為許榮茂和女兒許薇薇。值得留意是，此前許榮茂在去年10月已將中環中心部份物業抵押給予星展銀行香港分行。

世茂曾被視為較為安全的中國開發商之一，但近期亦陷入資金流緊張，遭國際評級機構連環降級，股債價格亦急瀉。世茂股價周一跌3%，收報4.83元，過去一年累跌約76%。

另外，世茂擔保的ABS產品「平裕5優」展期方案據悉獲得持有人通過。知情人士稱，華泰平裕保理供應鏈金融5號資產支持專項計畫優先級資產支持證券管理人在持有人會議上表示，展期方案獲得持有人所持的三分之二以上表決權同意，方案將生效。

「平裕5優」發行規模4.5億元人民幣，原定到期日為1月26日，由世茂建設和世茂集團作為基礎資產差額補足人、基礎資產擔保人。

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【內房危機】世茂擬延長兩隻ABS還款期限　相關債價升惟股價續跌

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港股 中環中心 世茂集團（00813）

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