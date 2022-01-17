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【電動車】曾助SEC查Elon Musk　Tesla要求律師行炒一員工　否則不再合作

環球政經 18:46 2022/01/17

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據《華爾街日報》引述消息人士報道，電動車生產商Tesla（TSLA）要求一間律師行解僱一名律師，否則該律師行會失去這家公司的業務。這位律師曾經參與美國證券交易委員會（SEC）對Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的調查。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

報道稱，Cooley LLP律師去年年底收到Tesla的電話，要求解僱一名律師，其曾在2018年SEC調查Elon Musk計劃把Tesla私有化一事。最終雙方達成和解，Elon Musk支付2,000萬美元罰款，並辭去董事長一職。不過，涉事律師沒有參與該律師行在Tesla的工作。

消息人士表示，Cooley拒絕解僱涉事律師。自12月初起，Tesla已在多宗案件不與Cooley合作。據知情人士透露，Elon Musk創辦的SpaceX已停止聘用Cooley進行監管工作。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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