▲ 【美國經濟】對沖基金經理阿克曼：美國聯儲局3月加息半厘才能恢復公信力

美國著名對沖基金Pershing Square 創辦人阿克曼（Bill Ackman）去年多次提出美國應盡快加息應對通脹風險，阿克曼最新在社交平台多次撰文，認為聯儲局在應付通脹「打敗仗」，在3月將關鍵利率加息0.5厘才可「恢復公信力」。

他形容，加息0.5厘可以令通脹預期降溫，也可避免未來採取更激進、更衝擊經濟的行動。若果聯儲局按「傳統智慧」，年內分3次、4次加息0.25厘去應付通脹，只會令外界看輕聯儲局對付通脹的能力，反而出其不意加息0.5厘，才能令外界展示決心。

自2000年5月以來，聯儲局未曾單一加息超過25個基點。

美國近月通脹數據維持高企，創近40年高位，官員本月起對3月息口走勢趨鷹派，甚至預告年內加息次數將達4至5次，較早前更為強硬。

聯儲會官員去年12月預計，今年將加息三次，並加快縮減資產購買規模的步伐，以便在3月中旬結束該計畫。

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