  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】對沖基金經理阿克曼：美國聯儲局3月加息半厘才能恢復公信力

宏觀解讀 17:32 2022/01/17

分享：

【美國經濟】對沖基金經理阿克曼：美國聯儲局3月加息半厘才能恢復公信力

美國著名對沖基金Pershing Square 創辦人阿克曼（Bill Ackman）去年多次提出美國應盡快加息應對通脹風險，阿克曼最新在社交平台多次撰文，認為聯儲局在應付通脹「打敗仗」，在3月將關鍵利率加息0.5厘才可「恢復公信力」。

他形容，加息0.5厘可以令通脹預期降溫，也可避免未來採取更激進、更衝擊經濟的行動。若果聯儲局按「傳統智慧」，年內分3次、4次加息0.25厘去應付通脹，只會令外界看輕聯儲局對付通脹的能力，反而出其不意加息0.5厘，才能令外界展示決心。

自2000年5月以來，聯儲局未曾單一加息超過25個基點。

美國近月通脹數據維持高企，創近40年高位，官員本月起對3月息口走勢趨鷹派，甚至預告年內加息次數將達4至5次，較早前更為強硬。

聯儲會官員去年12月預計，今年將加息三次，並加快縮減資產購買規模的步伐，以便在3月中旬結束該計畫。

**《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署**


相關文章：

【美國通脹】著名對沖基金創辦人阿克曼：美CPI真正升幅或超過一成

【美國加息】對冲基金名宿阿克曼：目前正處於一個經典泡沫之中　聯儲局應盡快加息

【美國加息】摩通戴蒙：今年或加息6至7次　一文看清投行對加息及縮表最新預測（不斷更新）

【Bitcoin】NBA「獨行俠」庫班：比特幣永不是抗通脹工具

經濟 加息 美國聯儲局 對沖基金

上一篇文章

美國加息幾多次毋須靠估　呢個指標最反映現實

下一篇文章

【ET講股通】梁燿康：降MLF利率 （附 TIME CODE）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【港股市況】恒生指數跌165點　滙豐七連升收企55元續破頂　ATM向下　濠賭股炒上（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌165點　滙豐七連升收企55元續破頂　ATM向下　濠賭股炒上（不斷更新）
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款