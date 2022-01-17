【職場熱話】黑人憎同事突轉性 贈送盆栽當聖誕禮物 結果人人中伏 竟被揭與風水陣有關

每個辦公室內總有些迷信的同事，但通常都沒有攻擊性，但有網民在Facebook專頁「奴工處」投稿，指自己公司有位又迷信又黑人憎的阿姐，聖誕節時竟每位同事送了一盆盆栽，結果人人中伏，最終更被揭與風水陣有關。

辦公室風水陣中伏經歷：

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同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

此帖一出，惹來不少網民回應，有指仙人掌不適宜在室內種植，「我聽過別人講，仙人掌屬帶刺植物，不適合放室內拮返自己，只適宜室外種植」、「仙人掌刺有破壞氣牆，如果將仙人掌放死位、病位、橫樑下都可以改變氣牆，但送人或送比自已唔鐘意的人都一流選擇」、「仙人掌唔利人緣，所以好小放係辦公室」

也有網民認為風水之說不可信，「咁種仙人掌同賣仙人掌既人，佢哋點生存到今日架？」、「個個掉都掉唔切，咪又係迷信是非，扮咩？難為了仙人掌」、「你阿姐先係風水大師」

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撰文：李兆明