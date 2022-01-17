  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】黑人憎同事突轉性 贈送盆栽當聖誕禮物 結果人人中伏 竟被揭與風水陣有關

理財智慧 19:14 2022/01/17

分享：

每個辦公室內總有些迷信的同事，但通常都沒有攻擊性，但有網民在Facebook專頁「奴工處」投稿，指自己公司有位又迷信又黑人憎的阿姐，聖誕節時竟每位同事送了一盆盆栽，結果人人中伏，最終更被揭與風水陣有關。

辦公室風水陣中伏經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

此帖一出，惹來不少網民回應，有指仙人掌不適宜在室內種植，「我聽過別人講，仙人掌屬帶刺植物，不適合放室內拮返自己，只適宜室外種植」、「仙人掌刺有破壞氣牆，如果將仙人掌放死位、病位、橫樑下都可以改變氣牆，但送人或送比自已唔鐘意的人都一流選擇」、「仙人掌唔利人緣，所以好小放係辦公室」

也有網民認為風水之說不可信，「咁種仙人掌同賣仙人掌既人，佢哋點生存到今日架？」、「個個掉都掉唔切，咪又係迷信是非，扮咩？難為了仙人掌」、「你阿姐先係風水大師」

相關文章：

【職場熱話】 面試普通文員職位   入職後卻要擔任會計   港男一竅不通 入職一個月被解僱感被欺騙

【職場熱話】女同事不隨波逐流    棄用名牌手袋    反被同事取笑感不快

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：李兆明

 

 

 

經濟 香港 聖誕節 風水

下一篇文章

【人口統計】國家統計局：中國未來人口總量維持在14億人以上

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款