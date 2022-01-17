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美國加息幾多次毋須靠估　呢個指標最反映現實

股市 17:35 2022/01/17

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美國加息無懸念，更令市場感興趣的是，到底美國加息幾時開始，美國加息會加幾多次。而摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）更是語不驚人勢不休，認為美國加息有可能達6至7次。有沒有可能？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）認為，睇實一個指標更能反映現實。（速睇點選↓↓02：47 - 08：57）

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欄名 : 3分鐘睇市

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