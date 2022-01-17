美國加息幾多次毋須靠估 呢個指標最反映現實 股市 17:35 2022/01/17 分享： 美國加息無懸念，更令市場感興趣的是，到底美國加息幾時開始，美國加息會加幾多次。而摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）更是語不驚人勢不休，認為美國加息有可能達6至7次。有沒有可能？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）認為，睇實一個指標更能反映現實。（速睇點選↓↓02：47 - 08：57） ＊《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署＊足本版→【按此－附Time code】 欄名 : 3分鐘睇市 最新專欄文章 更多 美國加息、縮表無懸念 買美股策略不宜再「Buy and Hold」 2022/01/12 美國加息、縮表無懸念 買美股策略不宜再「Buy and Hold」 銀行股有前景 買賣策略怎部署－談中銀香港（02388） 2022/01/07 銀行股有前景 買賣策略怎部署－談中銀香港（02388） 港股終止「八連陰」有利好啟示？先看看能否升破呢個關鍵位 2022/01/06 港股終止「八連陰」有利好啟示？先看看能否升破呢個關鍵位 美股調整後再反彈 開始重回升軌？ 2021/12/09 美股調整後再反彈 開始重回升軌？ 留意！美股料提早加息 一個關鍵字眼露玄機 2021/11/25 留意！美股料提早加息 一個關鍵字眼露玄機 美股 美國聯儲局 AR 行政 興趣 美國 加息 戴蒙