【保險產品】AIA推出「財富顯裕」壽險計劃 預期回報高達2.09%

友邦香港（01299）今日（17日）宣布，推出AIA「財富顯裕」壽險計劃，提供市場的中短期預期回報，於第5個保單年度的預期年度化回報率，可高達2.09%，而於第10個保單年度的預期年度化回報率，更可高達4.00%。當中，計劃亦設有「終期紅利鎖定選項」、「更改受保人選項」及「第二受保人選項」等選項，並毋須健康審查。

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AIA「財富顯裕」壽險計劃為一份保障至受保人一生之終身分紅保險計劃，其主要產品特色包括：

市場罕有的理想中短期回報 ：計劃提供保證現金價值、非保證週年紅利及非保證終期紅利，讓財富不斷累積，計劃的目標資產組合透過包括股票類資產、債券及其他固定收入工具等資產類別的高彈性投資策略提供理想預期回報，第5個保單年度的預期年度化回報率高達2.09%，第10個保單年度的預期年度化回報率更高達4.00%。



終期紅利鎖定選項 ：由第15個保單年度終結後起，可將終期紅利的指定百分比，轉移至終期紅利鎖定戶口，以非保證利率賺取利息，更可在不減少保單基本金額情況下，隨時從該戶口提取現金，滿足不同人生階段理財需要



「 更改受保人選項 」 及 「 第二受保人選項 」：在原有受保人在生時及由第1個保單年度終結後起，透過「更改受保人選項」無限次更改受保人，安排財富傳承更添彈性；而「第二受保人選項」，則可讓客戶於原有受保人在生時，指定第二受保人，例如其配偶，當原有受保人身故，第二受保人將成為新受保人，而保單價值不受影響，傳承財富



申請簡易 ：只要符合受保人年齡為15日至75歲而相關累計保費不高於4,000,000美元，毋須健康審查



意外身故賠償：若受保人不幸於保單的首12個月因意外身故，除身故賠償外，更可額外獲高達250,000美元的意外身故賠償

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯女士表示：「AIA『財富顯裕』以客戶為主導，提供市場罕有的理想中短期回報，帶來財富增值的機會，計劃的靈活性，更能幫助客戶應對多變的市場環境，時刻把握機遇，彈性部署退休計劃和財富傳承，滿足客戶多方面的長遠理財目標。」

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責任編輯：潘曉豐