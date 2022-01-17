【保險產品】AIA推出「財富顯裕」壽險計劃 預期回報高達2.09%

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友邦香港（01299）今日（17日）宣布，推出AIA「財富顯裕」壽險計劃，提供市場的中短期預期回報，於第5個保單年度的預期年度化回報率，可高達2.09%，而於第10個保單年度的預期年度化回報率，更可高達4.00%。當中，計劃亦設有「終期紅利鎖定選項」、「更改受保人選項」及「第二受保人選項」等選項，並毋須健康審查。
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AIA「財富顯裕」壽險計劃為一份保障至受保人一生之終身分紅保險計劃，其主要產品特色包括：
友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯女士表示：「AIA『財富顯裕』以客戶為主導，提供市場罕有的理想中短期回報，帶來財富增值的機會，計劃的靈活性，更能幫助客戶應對多變的市場環境，時刻把握機遇，彈性部署退休計劃和財富傳承，滿足客戶多方面的長遠理財目標。」
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責任編輯：潘曉豐