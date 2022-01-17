【異動股】獲嘉道理家族溢價增持逾12%股權 大酒店全日大升近兩成

經營半島酒店的大酒店（00045）公布，接獲嘉道理父子有限公司代表米高嘉道理及斐歷嘉道理通知，為大股東嘉道理家族成員利益設立的若干信託架構和企業於上周四（13日）協議，場外購入Solis Capital及其母公司Seekers Partners持有的公司約1.852億股，及購入未公開身份人士（獨立方）持有的公司另外2,013.2萬股，每股作價12.8元，涉資26.2億元。受消息帶動，大酒店周一急升19.5%，收報7.95元，距離嘉道理家族毎股增持價12.8元仍有61%的潛在上升空間。

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大酒店公布，買賣協議的完成取決於買方是否已取得證監會豁免作出強制性全面要約的責任。倘於今年底前仍未取得豁免，除非買賣雙方同意延長有關日期，否則買賣協議將告終止。倘交易完成，嘉道理家族持有公司股權由59.98％增至72.43％。

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