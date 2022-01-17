菲律賓馬尼拉今日起 無打疫苗禁搭公共交通工具

菲律賓新冠肺炎疫情嚴重，近期確診人數激增。菲律賓為提升新冠疫苗接種率，早前宣布首都馬尼拉禁止未接種疫苗人士乘搭公共交通工具，措施周一（17日）正式生效。措施引來菲律賓工人及人權組織不滿，亦有人質疑當地司機執行措施的可行性。

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菲律賓衛生部上周六（15日）新增逾3.9萬宗確診，較聖誕期間每日低於1,000宗的水平大幅增加，疫情明顯升溫。

馬尼拉「無疫苗，無車搭」（no vax, no ride）政策周一起生效，未完成疫苗接種人士禁止乘搭吉普尼（ jeepney）、的士、巴士、渡輪及飛機等交通工具。當局暫定措施維持至本月底，持緊急出差或特別醫療原因證明人士可獲豁免。

國際特赦組織菲律賓分部成員Butch Olano表示，當局固然有正當理由提升接種率，但不應妨礙民眾行動自由。當地專家指，菲律賓最高法院或未必承認政策合法性。菲律賓交通部強調，政策旨在促進公共衛生安全，避免公共交通工具如去年一樣，重現去年多人感染後封城的情況。

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亦有民眾憂慮措施執行可行性，質疑吉普尼乘客在遠離司機視線範圍區域上下車，司機如何能有效執行或檢查乘客疫苗接種證明。菲律賓警方警告，民眾出示偽造疫苗證明或會被罰款或監禁。

菲律賓擁有約1.09億人口，其中逾5,400萬人已完成疫苗接種，完成接種率約為49.5%。當地累計錄得逾310萬宗確診個案，近5.3萬人染疫離世，是東南亞地區疫情重災區，有意見指當地實際確診及死亡人數恐更高。

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責任編輯：李俊儀