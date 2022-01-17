  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英政府禁BBC加價兩年 2027年起取消電視牌照費

環球社會熱點 17:43 2022/01/17

分享：

英國政府下令禁止英國廣播公司（BBC）的電視牌照費於未來兩年加價，並於2027年全面取消電視牌照費，代表BBC日後無法再透過電視牌照費獲取資金。據悉，BBC將與政府商討以其他模式經營，包括提供訂閱服務或部分私有化。

17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO 【下一頁】

BBC屬公營電視台，而電視牌照費屬其主要收入來源。英國民眾需每年需繳交電視牌照費，沒有交錢或面臨罰款甚至監禁。

英國數碼文化傳媒和體育大臣杜慧詩（Nadine Dorries）接受媒體訪問時證實，2024年前的電視牌照費用將凍結至每年159英鎊（1,695港元），牌費其後3年輕微上漲。政府會於2027年取消BBC經電視牌照費獲取資助的經營模式。

如果允許BBC按現有通脹率加價， 電視牌照費將於4月升至每年167英鎊（約1,780港元）。

 

雖然BBC未來兩年可獲32億英鎊（341億港元）的牌照費收入，但受通脹影響及面對Netflix等競爭對手，節目製作成本日漸增加，因此BBC需大幅削減數億英鎊開支，才能達到收支平衡。

當牌照費資助協議2027年結束時，BBC需要與政府商討以新資助模式經營，包括提供訂閱服務、部分私有化或由政府直接資助等。

英國經濟去年11月超疫情前 受惠提前聖誕購物潮 【下一頁】

英國政府去年11月就制定牌照費用與BBC展開談判，並定於今年4月起落實未來5年牌照費資助協議。

《星期日郵報》引述杜慧詩指，這次是最後一次與BBC制定的牌照費協議，政府將於下周進行中期審查，與BBC商討以新融資方式進行談判，取代牌照費用。

英媒又引述一名保守黨人指「 國營電視的時代已經結束」（the days of state-run TV are over），並讚揚Netflix及YouTube等美國私營企業的增長。

政府消息人士證實上述消息，指此舉是試圖挽回首相約翰遜因派對醜聞而下滑的民望。但工黨議員兼文化事務發言人鮑威爾（Lucy Powell）批評，削減BBC資金是出於政治動機，因首相與文化大臣不滿BBC報導他們的負面新聞。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

Tesla疑迫律師樓炒美SEC前職員 曾查馬斯克私有化假消息
今日
Tesla疑迫律師樓炒美SEC前職員 曾查馬斯克私有化假消息
【新冠疫苗】奧地利強制接種谷針 違者每年盛惠幾多？
今日
【新冠疫苗】奧地利強制接種谷針 違者每年盛惠幾多？
Omicron疫情衝擊 高盛下調美國今年經濟增長預測
今日
Omicron疫情衝擊 高盛下調美國今年經濟增長預測
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
今日
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨
今日
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨

你可能感興趣

Tesla疑迫律師樓炒美SEC前職員 曾查馬斯克私有化假消息
今日 15:34
Tesla疑迫律師樓炒美SEC前職員 曾查馬斯克私有化假消息
【新冠疫苗】奧地利強制接種谷針 違者每年盛惠幾多？
今日 15:32
【新冠疫苗】奧地利強制接種谷針 違者每年盛惠幾多？
Omicron疫情衝擊 高盛下調美國今年經濟增長預測
今日 13:50
Omicron疫情衝擊 高盛下調美國今年經濟增長預測
政治 網絡熱話 英國廣播公司 牌照費 英國 電視 約翰遜 英鎊

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

南韓民眾搶新Jordan 畫面猶如喪屍電影（有片）
南韓民眾搶新Jordan 畫面猶如喪屍電影（有片）
紐約亞裔女被推落地鐵路軌死亡 警方拘流浪男
紐約亞裔女被推落地鐵路軌死亡 警方拘流浪男
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間17:00）
祖高域10連冠夢碎 澳洲法院維持驅逐出境決定（第二版）
祖高域10連冠夢碎 澳洲法院維持驅逐出境決定（第二版）
缺貨成美國Google熱搜 一圖睇各州最缺咩貨
缺貨成美國Google熱搜 一圖睇各州最缺咩貨
【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款