英國禁BBC加價兩年 2028年起取消「電視稅」

英國政府下令，禁止英國廣播公司（BBC）收取的電視牌照費於未來兩年加價，並於2028年全面取消電視牌照費，代表BBC日後無法再透過電視牌照費獲取資金。據悉，BBC將與政府商討以其他模式經營，包括提供訂閱服務或部分私有化。

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BBC屬公營電視台，而電視牌照費屬其主要收入來源。英國民眾需每年需繳交電視牌照費，沒有交錢或面臨罰款甚至監禁。

英國數碼文化傳媒和體育大臣杜慧詩（Nadine Dorries）接受媒體訪問時證實，2024年前的電視牌照費用將凍結至每年159英鎊（約1,695港元），牌費其後3年輕微上漲。政府會於2028年取消BBC經電視牌照費獲取資助的經營模式。

如果允許BBC按現有通脹率加價， 電視牌照費將於4月升至每年167英鎊（約1,780港元）。

雖然BBC未來兩年可獲32億英鎊（341億港元）的牌照費收入，但受通脹影響及面對Netflix等競爭對手，節目製作成本日漸增加，因此BBC需大幅削減數億英鎊開支，才能達到收支平衡。

當牌照費資助協議2027年底結束時，BBC需要與政府商討以新資助模式經營，包括提供訂閱服務、部分私有化或由政府直接資助等。

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英國政府去年11月就制定牌照費用與BBC展開談判，並定於今年4月起落實未來5年牌照費資助協議。

《星期日郵報》引述杜慧詩指，這次是最後一次與BBC制定的牌照費協議，政府將於下周進行中期審查，與BBC商討以新融資方式進行談判，取代牌照費用。

英媒又引述一名保守黨人指「 國營電視的時代已經結束」（the days of state-run TV are over），並讚揚Netflix及YouTube等美國私營企業的增長。

政府消息人士證實上述消息，指此舉是試圖挽回首相約翰遜因派對醜聞而下滑的民望。但工黨議員兼文化事務發言人鮑威爾（Lucy Powell）批評，削減BBC資金是出於政治動機，因首相與文化大臣不滿BBC報導他們的負面新聞。

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責任編輯：郭麗明