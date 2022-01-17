  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】景順趙耀庭：內房未見底、留意政策寬鬆訊號　清零政策令家庭及投資支出滯後

宏觀解讀 17:09 2022/01/17

分享：

中國去年第四季度GDP按年增長4%，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為內房並未見底，要留意政策寬鬆訊號。

中國去年第四季GDP按年增長4%，高於預期，全年按年增長8.1%。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，製造業和出口繼續成為中國經濟引擎的主要推動力，而中國對疫情的清零政策和房地產市場的挑戰，令家庭和投資支出滯後。

中國第四季GDP情況，可見【下一頁】

中國去年創下紀錄以來的貿易順差，全年進出口規模首次突破6萬億美元，趙耀庭指，去年12月工業生產按年增長4.3%，為市場預期好，認為中國的製造業和出口在接下來的幾個季度應該會繼續反彈，不過，由於中國的疫情清零政策導致供應鏈有所中斷，可能會影響增長活動。值得留意的是，12月的強勁工業生產數據是在西安嚴格落實封城措施的情況下出現的，這可能表明中國的供應鏈在生產轉移方面比想像中更具彈性。

內房困境未完　留意政策寬鬆訊號

「三頭馬車」之中，零售表現依然疲弱，去年12月消費品零售額按年僅增長1.7%，遜市場預期。趙耀庭解釋，由於最近的疫情及其導致的封鎖措施對家庭支出和消費者情緒造成了相當大的壓力，相信能在短期內反彈至疫情前水平的機會變得渺茫。另外，面對內房債務問題困擾，中國固定資產投資全年錄得增長4.9%，表現出韌力。可是，他不認為房地產開發商的困境和房價已經觸底，可能會有更多的開發商違約，但信貸週期似乎已經觸底。就人行增量續作中期借貸便利（MLF）兼21個月以來下調利率，他預計當局和地方政府將在短期內推出更多支持性措施，以支持需要幫助的行業。

萬科「19萬科01」債息由3.65厘減至2.5厘【下一頁】

然而，即使人行下調MLF利率，趙耀庭指出，這並不認為中國央行將180度轉向全面寬鬆的貨幣措施，但央行可能會繼續在未來幾個月內通過額外的存款準備金率（RRR）和政策性降息來保持寬鬆的力度，為樓市提供支撐及穩定增長。人行今日開展7,000億元（人民幣．下同）中期借貸便利（MLF）操作，利率2.85%，較此前的2.95%下調10個基點，為2020年4月以來首次下調，而今日有5,000億元MLF到期。同時，人行進行1,000億元7天期逆回購操作，中標利率2.1%，亦下調10個基點。另有100億元逆回購到期，因此計及MLF，公開市場單日全口徑淨投2,900億元。

相關文章：【香港發展】陳茂波：經濟以更具廣度和深度的綜合式發展　才能滿足「充分就業」和「優質就業」

編輯：姚卓然

**《開市追揸沽》每星期首個交易日為你做好一周部署**

中國市場 民企內房股 GDP

上一篇文章

【銀色債券】2022年到期銀債第五個付息日為本月底　年息率定於3厘　

下一篇文章

【投行人事】瑞信主席辭任、觀溫布頓違防疫隔離受查墮馬　去年接手Archegos和Greensill 殘局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料睹股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【美股一周前瞻】美股周一休市　本周留意大摩、高盛、Netflix等業績　瑞信：價值周期股業績跑贏
【港股市況】恒生指數跌165點　滙豐七連升收企55元續破頂　ATM向下　濠賭股炒上（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌165點　滙豐七連升收企55元續破頂　ATM向下　濠賭股炒上（不斷更新）
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【阿里巴巴9988】支付寶旗下投資顧問新產品傳因合規問題被叫停 螞蟻財富：試投放活動已結束 正根據用戶反饋優化升級方案
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
【澳門賭牌】濠賭股造好、金沙升超15%　澳門修改博彩法　訂明賭牌數量最多6個、禁止轉批給、批給期不多於10年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款