【中國經濟】景順趙耀庭：內房未見底、留意政策寬鬆訊號　清零政策令家庭及投資支出滯後

▲ 中國去年第四季度GDP按年增長4%，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為內房並未見底，要留意政策寬鬆訊號。

中國去年第四季GDP按年增長4%，高於預期，全年按年增長8.1%。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，製造業和出口繼續成為中國經濟引擎的主要推動力，而中國對疫情的清零政策和房地產市場的挑戰，令家庭和投資支出滯後。

中國去年創下紀錄以來的貿易順差，全年進出口規模首次突破6萬億美元，趙耀庭指，去年12月工業生產按年增長4.3%，為市場預期好，認為中國的製造業和出口在接下來的幾個季度應該會繼續反彈，不過，由於中國的疫情清零政策導致供應鏈有所中斷，可能會影響增長活動。值得留意的是，12月的強勁工業生產數據是在西安嚴格落實封城措施的情況下出現的，這可能表明中國的供應鏈在生產轉移方面比想像中更具彈性。

內房困境未完 留意政策寬鬆訊號

「三頭馬車」之中，零售表現依然疲弱，去年12月消費品零售額按年僅增長1.7%，遜市場預期。趙耀庭解釋，由於最近的疫情及其導致的封鎖措施對家庭支出和消費者情緒造成了相當大的壓力，相信能在短期內反彈至疫情前水平的機會變得渺茫。另外，面對內房債務問題困擾，中國固定資產投資全年錄得增長4.9%，表現出韌力。可是，他不認為房地產開發商的困境和房價已經觸底，可能會有更多的開發商違約，但信貸週期似乎已經觸底。就人行增量續作中期借貸便利（MLF）兼21個月以來下調利率，他預計當局和地方政府將在短期內推出更多支持性措施，以支持需要幫助的行業。

然而，即使人行下調MLF利率，趙耀庭指出，這並不認為中國央行將180度轉向全面寬鬆的貨幣措施，但央行可能會繼續在未來幾個月內通過額外的存款準備金率（RRR）和政策性降息來保持寬鬆的力度，為樓市提供支撐及穩定增長。人行今日開展7,000億元（人民幣．下同）中期借貸便利（MLF）操作，利率2.85%，較此前的2.95%下調10個基點，為2020年4月以來首次下調，而今日有5,000億元MLF到期。同時，人行進行1,000億元7天期逆回購操作，中標利率2.1%，亦下調10個基點。另有100億元逆回購到期，因此計及MLF，公開市場單日全口徑淨投2,900億元。

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編輯：姚卓然

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